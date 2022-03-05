نتفليكس تطلق أول برنامج مسابقات يومي تفاعلي

كتبت أسماء لمنور في السبت 5 مارس 2022 01:09 صباحاً - منذ ساعة واحدة

أعلنت Netflix إطلاق البث المباشر لأول برنامج مسابقات يومي تفاعلي Trivia Quest في الأول من أبريل، وفقا لتقرير engadged.

وستقدم سلسلة Trivia Crack -inspired أربع وعشرين سؤالاً متعدد الخيارات حول موضوعات مثل الفن والعلوم، أثناء نسج سرد في التجربة، ومن المفترض أن تساعد البطل ويلى في إنقاذ شعب Trivia Land من شرير عازم على اكتناز المعرفة لكنه أكثر من مجرد منافسة خالصة.

ولا تقدم Trivia Quest أي جوائز حقيقية لكن يمكنك إعادة تشغيل حلقة لكسب المزيد من النقاط وإحراز تقدم، وسيتوفر العنوان على جميع الأجهزة التي تدعم مواد Netflix التفاعلية، بما في ذلك أحدث المتصفحات والأجهزة المحمولة وأجهزة التليفزيون الذكية وأجهزة البث.

وتسارع الشركة إلى اعتبار Trivia Quest “تجربة”، ولم تلتزم بمزيد من العروض المشابهة لها، ومع ذلك لن يكون الأمر صادمًا إذا كانت هناك عروض تفاعلية طموحة بالمثل في المستقبل، علاوة على إضافة التنوع فإنهم يعطونك سببًا لمواصلة العودة إلى Netflix حيث يمكنك اللجوء إلى خدمات أخرى.