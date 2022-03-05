من بعد فيسبوك.. روسيا تعلن رسمياً حظر “تويتر”

كتبت أسماء لمنور في السبت 5 مارس 2022 01:09 صباحاً - منذ ساعة واحدة

أعلنت الخدمة الفيدرالية الروسية للإشراف على الاتصالات وتقنية المعلومات والإعلام بدء حجب موقع “تويتر”، بعد أن أعلنت في وقت سابق حظر الوصول لموقع “فايسبوك”.

وكانت موسكو أعلنت قبل أسبوع عن “تقييد الوصول” و”إبطاء” تشغيل “فايسبوك” بعد تقييده وظائف حسابات وسائل إعلام روسية.

ووفقا للهيئة الناظمة الروسية، فإن هذه القيود “تنتهك المبادئ الأساسية للإعلام الحر ووصول المستخدمين الروس من دون عائق إلى وسائل الإعلام الروسية على منصات الإنترنت الأجنبية”.

وكان فيسبوك أعلن مؤخرا تقييد الوصول إلى حسابات وسائل إعلام روسية مثل وكالة سبوتنيك وقناة روسيا اليوم ردا على الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وفي المقابل، قال رئيس الشؤون العالمية في ميتا وهي الشركة الأم لفيسبوك، نيك كليغ، عبر حسابه على تويتر، إن “الملايين من الروس العاديين سيجدون أنفسهم، قريبا، معزولين عن المعلومات الموثوقة، ومحرومين من طرقهم اليومية للتواصل مع العائلة والأصدقاء ويتم إسكاتهم من التحدث علانية”، وأضاف: “سنواصل بذل كل ما في وسعنا لاستعادة خدماتنا حتى تظل متاحة للناس للتعبير عن أنفسهم بشكل آمن “.

وكذلك أعرب البيت الأبيض عن “قلق بالغ” بسبب قرار السلطات الروسية بحجب فيسبوك، وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي للصحفيين، إن “هذا ليس نهجا جديدا بالنسبة للسلطات الروسية”، وأضافت: “نحن قلقون للغاية بشأن هذا القرار وكذلك قلقون بشأن التهديد الذي تتعرض له حرية التعبير في روسيا”.