شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نتفليكس تطلق أول برنامج مسابقات يومى تفاعلى فى الأول من أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت Netflix إطلاق البث المباشر لأول برنامج مسابقات يومى تفاعلى Trivia Quest فى الأول من أبريل، وفقا لتقرير engadged.

وستقدم سلسلة Trivia Crack -inspired أربع وعشرين سؤالاً متعدد الخيارات حول موضوعات مثل الفن والعلوم، أثناء نسج سرد فى التجربة، ومن المفترض أن تساعد البطل ويلى فى إنقاذ شعب Trivia Land من شرير عازم على اكتناز المعرفة لكنه أكثر من مجرد منافسة خالصة.

ولا تقدم Trivia Quest أى جوائز حقيقية لكن يمكنك إعادة تشغيل حلقة لكسب المزيد من النقاط وإحراز تقدم، وسيتوفر العنوان على جميع الأجهزة التى تدعم مواد Netflix التفاعلية، بما فى ذلك أحدث المتصفحات والأجهزة المحمولة وأجهزة التليفزيون الذكية وأجهزة البث.

وتسارع الشركة إلى اعتبار Trivia Quest "تجربة"، ولم تلتزم بمزيد من العروض المشابهة لها، ومع ذلك لن يكون الأمر صادمًا إذا كانت هناك عروض تفاعلية طموحة بالمثل فى المستقبل، علاوة على إضافة التنوع فإنهم يعطونك سببًا لمواصلة العودة إلى Netflix حيث يمكنك اللجوء إلى خدمات أخرى.