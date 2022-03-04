شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه؟.. فيس بوك يغلق تطبيق Campus الخاص بالطلبة الجامعيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد أقل من عامين من إطلاقه، يغلق موقع فيس بوك المملوك لشركة Meta الشبكة الاجتماعية للطلاب الجامعيين فقط - Campus، والتى كانت تتيح للمستخدمين الوصول إلى موجز أخبار خاص والانضمام إلى المجموعات والأحداث وغرف الدردشة التي تركز على الحياة الجامعية.

كما تضمنت أيضًا دليلًا يمكن للمستخدمين من خلاله العثور على الطلاب الآخرين وإقامة علاقات صداقة معهم على التطبيق ، وفقًا لتقرير صادر عن The Verge.

ونقلت الصحيفة عن المتحدثة باسم فيسبوك ليا لوشيتي قولها في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني إلى The Verge: "لقد قررنا إنهاء برنامجنا التجريبي على فيس بوك Campus"، "لقد تعلمنا الكثير عن أفضل الطرق لدعم طلاب الجامعات ، ومن أكثر الأدوات فاعلية للمساعدة في جمعهم معًا مجموعات فيس بوك، لقد أبلغنا الطلاب في مدارس الاختبار بأن Campus لن يكون متاحًا بعد الآن ، واقترحنا وأضاف لوشيتي أن مجموعات الكلية على فيسبوك تتيح لهم الانضمام ".

وذكر Luchetti أنه سيتم حذف جميع الملفات الشخصية والمجموعات والمنشورات والأحداث ومحتويات Campus الأخرى نهائيًا، ويمكن للمستخدمين تنزيل بيانات Campus الخاصة بهم قبل 10 مارس ، عندما يصبح القسم غير متاح.

وقال التقرير إن فيسبوك أخطرت المستخدمين بالإغلاق عبر رسالة داخل التطبيق، وقد تم إطلاق Campus في سبتمبر من عام 2020 ، وتم تجريبه لأول مرة مع 30 مدرسة أمريكية ، مع عزل كل مدرسة حتى يتمكن المستخدمون من التفاعل مع الطلاب الآخرين فقط في مدرستهم.

و تم عزله عن تطبيق فيس بوك الرئيسي، مما يسمح للمستخدمين بالحصول على ملفات تعريف Campus منفصلة عن ملفاتهم الشخصية الرئيسية على فيس بوك، وقام فيس بوك في النهاية بتوسيع Campus ليشمل 60 كلية وجامعة، وكما لاحظت TechCrunch، كانت الشركة تعلن عن خطط لإضافة المزيد من الكليات مؤخرًا في يناير.