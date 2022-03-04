شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك للأوكرانيين: استخدموا الإنترنت بحذر..الروس قد يستهدفون "ستارلينك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر الملياردير الأمريكى إيلون ماسك، الأوكرانيين من احتمال استهداف نظام "ستارلينك" للإنترنت عبر الأقمار الصناعية، الذى ذودهم به مؤخرًا، مطالباً الجميع استخدامه بحذر.

وقال إيلون ماسك، فى تغريده، نشرها مساء الخميس، أن "ستارلينك، هو نظام الاتصالات الوحيد غير الروسى الذى لا يزال يعمل في بعض أجزاء أوكرانيا.. الرجاء الاستخدام بحذر".

وأضاف إيلون ماسك، في أحد ردوده على متابعيه، إن "جميع محطات الإنترنت الأوكرانية غير صالحة للاستخدام بسبب هجوم إلكتروني روسي حدث يوم بدء العمليات العسكرية"، لافتاً إلى أن حدوث هجوم مماثل على نظامه وارد جداً.



تغريدة ايلون ماسك

ووفقا لموقع العربية، نصح "ماسك" المستخدمين بتشغيل الخدمة فقط عند الحاجة، ووضع الهوائي بعيداً عن الأشخاص قدر الإمكان، مشيراً إلى ضرورة وضع تمويه فوق الهوائي لإخفائه عن الأنظار.

وكان ماسك، وافق على تزويد أوكرانيا بمحطات "ستارلينك"، بعد وقت قصير من مناشدة وزير المعلوماتية في أوكرانيا ميخائيل فيودوروف، عبر تويتر.

يشار إلى أن نظام ستارلينك يقوم على الاتصال الفضائي حيث بنته شركة SpaceX لسنوات لتوفير الوصول إلى الإنترنت للمناطق المحرومة من العالم.

وكان الملياردير الأمريكي أطلق المشروع الأسبوع الماضي، حيث يقدم خدمة إنترنت عالية السرعة مجانية لربط القرى النائية في تونغا التي انقطعت منذ انفجار بركاني مدمر وتسونامي في يناير الماضي.

وتسمح الأقمار الصناعية بنقل كميات كبيرة من المعلومات بسرعة إلى أي نقطة على الأرض دون الحاجة إلى كابلات الألياف الضوئية.