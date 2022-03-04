شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تختبر الوضع الداكن الجديد للهواتف الذكية التى تعمل بنظام أندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث أن شركة جوجل تختبر مظهرًا داكنًا "أغمق" لمستخدمى أندرويد، ووفقًا لتقرير صادر عن 9to5google بدأت الشركة فى طرح المظهر المظلم الجديد لتطبيق البحث مع التحديث التجريبى، وكان عملاق التكنولوجيا يختبر المظهر الجديد لبعض الوقت.

وفى الأسبوع الماضى لاحظ عدد قليل من المستخدمين أن صفحات البحث الخاصة بهم قد تحولت إلى # 000000 (أسود)، بدلاً من الرمادي الداكن، وبصرف النظر عن هذا ، أبلغ المستخدمون أيضًا أن ألوان الروابط والصفحات التي تمت زيارتها سابقًا قد تم تعديلها أيضًا لتبدو أكثر جرأة من المعتاد.

وأشارت لوحة الإعدادات السريعة إلى المظهر الجديد باللون الأسود على أنه "المظهر الداكن" فقط، وفي الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد ، ينطبق المظهر الداكن الجديد فقط على خلفية جوجل Discover.

ولكن في التطبيق أصبح لون الخلفية الآن أقرب إلى الأسود (# 171717) بدلاً من اللون الأسود # 000000 على سطح المكتب، وقامت الشركة أيضًا بتعديل حقل البحث على شكل حبوب.

وتقدم لك جوجل خيارًا لاختيار مظهر فاتح أو مظهر داكن لبحث جوجل لسطح المكتب. يمكنك اختيار المظهر المفضل لديك أو يقوم جوجل تلقائيًا بتعيين سمة البحث وفقًا للموضوع المحدد للجهاز، وفي الوقت الحالي ، لم يُعرف بعد ما إذا كان المظهر المظلم الجديد سيقتصر على البحث فقط أم ستعمل الشركة على توسيعه ليشمل تطبيقات أخرى أيضًا.

ونظرًا لأن السمة جزء من التحديث التجريبي ، فهي غير متوفرة لكل مستخدم، وإذا كنت ترغب في تجربة المظهر الداكن "الغامق" لتطبيق جوجل ، فيمكنك الحصول عليه عن طريق تثبيت الإصدار 13.8 من التطبيق من القناة التجريبية.