شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يعيد العمال إلى المكتب فى 15 مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال Parag Agrawal الرئيس التنفيذى لشركة Twitter إنه سيتم استئناف رحلات العمل وفتح مكاتب الشركة فى جميع أنحاء العالم فى 15 مارس، فى حين أن بعض موظفى Twitter بدأوا العمل فى مكاتب الشركة فى سان فرانسيسكو ونيويورك فى الخريف الماضى، وظلت معظم المكاتب مغلقة منذ بداية وباء كورونا، وفقا لتقرير engadged.

لكن على عكس العديد من الشركات التى تعود إلى العمليات الشخصية فإن تويتر لا يطلب من الموظفين العودة فى وقت مبكر من الوباء، ومنح الموظفين خيار العمل من المنزل إلى أجل غير مسمى.

وأشار Agrawal إلى أن القوة العاملة التى سيكون فيها جزء كبير منها إما عن بعد بنسبة 100% أو التبديل بين المكتب والمنزل ستواجه تحديات فريدة من نوعها، وفى عام 2020 تكيفنا سريعًا للعمل بشكل افتراضى بمرونة وخفة الحركة ، لكننا جميعًا تقريبًا كنا نعمل من المنزل.

وسيكون العمل الموزع أصعب بكثير، وأي شخص انضم إلى اجتماع عن بُعد بينما يكون الآخرون فى غرفة اجتماعات يعرف هذا الألم، وكتب أجراوال سيكون هناك الكثير من التحديات فى الأشهر المقبلة وسنحتاج إلى أن نكون استباقيين ومتعمدين وأن نتعلم ونتكيف.

واعتمد كل من Twitter و Slack العمل من المنزل إلى الأبد "السياسات خلال الوباء"، لكن شركات التكنولوجيا الأخرى أصبحت أكثر صرامة، ومنها موظفي Facebook لديهم خيار طلب العمل من المنزل بشكل دائم ، لكن بعض الأدوار غير مؤهلة لهذا الامتياز.