تغريدة “إيلون ماسك” الغامضة لمستخدمين الانترنت في أوكرانيا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 مارس 2022 01:09 مساءً - منذ 9 ثواني

بعد نشوب الحرب الروسية الأوكرانية، ناشد وزير أوكرانيا ،الملياردير الأميركي إيلون ماسك، بتزويد بلاده بنظام “ستارلينك” للإنترنت عبر الأقمار الصناعية، معلناً بعدها “ماسك” عن موافقته، ولكن يبدو ان الأمر لم يمر مرور الكرام بحيث انه نشر تغريدة غامضة حذر من خلالها احتمال استهدافه، مطالباً الجميع باستخدامه بحذر.

فقد بيّن ماسك أمس ، أن “ستارلينك” هو نظام الاتصالات الوحيد غير الروسي الذي لا يزال يعمل في بعض أجزاء أوكرانيا، مشيراً إلى أن احتمال استهدافه مرتفع.

وأضاف في أحد ردوده على الناشطين، قائلاً إن جميع محطات الإنترنت الأوكرانية غير صالحة للاستخدام بسبب هجوم إلكتروني روسي حدث يوم بدء العمليات العسكرية، لافتاً إلى أن حدوث هجوم مماثل على نظامه وارد جداً.

كما نصح المستخدمين بتشغيل الخدمة فقط عند الحاجة، ووضع الهوائي بعيداً عن الأشخاص قدر الإمكان، مشيراً إلى ضرورة وضع تمويه فوق الهوائي لإخفائه عن الأنظار، وكان ماسك وافق على تزويد أوكرانيا بمحطات “ستارلينك”، بعد وقت قصير من مناشدة وزير المعلوماتية في أوكرانيا ميخائيل فيودوروف، عبر تويتر.

أتت تغريدته تلك بعدما وجدت البلاد نفسها بدون أي اتصال بالإنترنت عقب ثلاثة أيام من الهجمات الصاروخية الروسية. ليرد ماسك فورا مؤكدا أن خدمات ستارلينك باتت فعالة في الحال فوق الأراضي الأوكرانية، وأن مزيدا من المساعدة في الطريق!

يشار إلى أن نظام ستارلينك يقوم على الاتصال الفضائي حيث بنته شركة SpaceX لسنوات لتوفير الوصول إلى الإنترنت للمناطق المحرومة من العالم، وكان الملياردير الأميركي أطلق المشروع الأسبوع الماضي، حيث يقدم خدمة إنترنت عالية السرعة مجانية لربط القرى النائية في تونغا التي انقطعت منذ انفجار بركاني مدمر وتسونامي في يناير الماضي، وتسمح الأقمار الصناعية بنقل كميات كبيرة من المعلومات بسرعة إلى أي نقطة على الأرض دون الحاجة إلى كابلات الألياف الضوئية.