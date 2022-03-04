شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مطور لعبة Cyberpunk 2077 يوقف مبيعاتها فى روسيا وبيلاروسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل شركة تطوير الألعاب CD Projekt Red ومقرها بولندا، والتى طورت ألعابًا شهيرة مثل Cyberpunk 2077 على وقف مبيعات منتجاتها فى روسيا وبيلاروسيا.

وقالت الشركة على تويتر: "فى ضوء الغزو العسكرى الروسى لبلدنا المجاور لأوكرانيا، حتى إشعار آخر، اتخذت مجموعة CD PROJEKT قرارًا بوقف جميع مبيعات ألعابنا إلى روسيا وبيلاروسيا".

وأضافت "اليوم، نبدأ العمل مع شركائنا لتعليق المبيعات الرقمية ووقف تسليم المخزون المادى لمنتجات مجموعة CD PROJEKT، وكذلك جميع الألعاب الموزعة على منصة GOG ، إلى أراضي روسيا وبيلاروسيا".

وفي تقرير للمستثمرين قدرت الشركة أن "الحصة التراكمية التقريبية لروسيا وبيلاروسيا فى مبيعات منتجات CD PROJEKT RED وفى إيرادات المبيعات التى تم الحصول عليها فى قطاع GOG خلال فترة الـ12 شهرًا الماضية كانت 5.4% و3.7% على التوالى، بحسب تقارير The Verge.

وانضم CD Projekt Red لشركة أبل في وقف المبيعات لروسيا تمامًا، وقامت العديد من الشركات الأخرى أيضًا بإجراء تغييرات على منتجاتها وخدماتها استجابة للغزو الروسى، مثل إزالة Spotify للمحتوى من وسائل الإعلام الروسية المدعومة من الدولة، ولم يعد فيس بوك يوصي وسائل الإعلام الحكومية الروسية على مستوى العالم ، و EA تسحب الفرق الروسية من ألعاب FIFA و NHL.

ودعا نائب رئيس الوزراء الأوكرانى ميخايلو فيدوروف شركات الألعاب في جميع أنحاء العالم إلى اتخاذ إجراءات ضد روسيا، وطلب فيدوروف في رسالة عبر تويتر يوم الأربعاء موجهة إلى "جميع شركات تطوير الألعاب ومنصات الرياضات الإلكترونية" إيقاف مشاركة الفرق الروسية والبيلاروسية واللاعبين مؤقتًا في جميع أحداث الرياضات الإلكترونية الدولية وإلغاء جميع الأحداث الدولية التي تقام على أراضي روسيا. وبيلاروسيا ".