شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: باناسونيك تخطط لإنشاء مصنع ضخم للبطاريات بأمريكا لتزويد سيارات تسلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK اليوم الجمعة أن شركة باناسونيك اليابانية تتطلع لشراء أرض في الولايات المتحدة لبناء مصنع ضخم لإنتاج نوع جديد من بطاريات السيارات الكهربائية لصالح شركة تسلا.

وذكرت NHK أن باناسونيك تبحث في بناء المصنع، الذي سيتكلف عدة مليارات من الدولارات، إما في أوكلاهوما أو كانساس ، دون أن نقلاً عن مصادر.

وكانت باناسونيك قد قالت الاثنين الماضى، إنها ستبدأ الإنتاج الضخم لبطارية ليثيوم أيون جديدة لشركة تسلا قبل نهاية مارس في مصنع باليابان، وكشفت الشركة اليابانية النقاب عن البطارية ذات الشكل 4680 (بعرض 46 ملم وطول 80 ملم) بحوالي خمس مرات أكبر من تلك التي يتم توفيرها حاليًا لشركة تسلا، مما يعني أن صانع السيارات الكهربائية الأمريكي (EV) سيكون قادرًا على خفض تكاليف الإنتاج.

ومن المتوقع أيضًا أن تعمل حزمة الطاقة الجديدة على تحسين نطاق المركبات، مما قد يساعد تسلا في جذب المزيد من السائقين إلى المركبات الكهربائية، وقالت الشركة في بيان صحفي إن باناسونيك ستبني خطي إنتاج جديدين في مصنع واكاياما التابع لها في غرب اليابان لبناء البطاريات.

ولم تذكر الشركة كم ستنفق على التوسع، فيما وذكرت صحيفة نيكي في وقت سابق أن باناسونيك تخطط لاستثمار 80 مليار ين (692 مليون دولار) في المصنع.