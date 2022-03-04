شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على تفاصيل تأجيل مهمة ناسا لوضع البشر على القمر إلى عام 2026 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجلت وكالة ناسا مهمتها لوضع أول امرأة على سطح القمر مرة أخرى، حيث يقول منظمو ناسا إنه من غير المحتمل قبل عام 2026، وكان دفع الرئيس السابق دونالد ترامب وكالة ناسا للعودة إلى القمر بحلول عام 2024، لكن ذلك تراجع إلى عام 2025 العام الماضي، وحاليا يتم تأجيله مرة أخرى.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أوضح المفتش العام لوكالة ناسا بول مارتن تفاصيل مراجعته للبعثة في حديثه في جلسة استماع اللجنة الفرعية للفضاء التابعة لمجلس النواب حول برنامج أرتميس.

كما أنه بمراجعة البيانات من وكالة ناسا، اكتشف أن كل مهمة Artemis ستكلف ما لا يقل عن 4.1 مليار دولار، وهذه فقط تكلفة صاروخ نظام الإطلاق الفضائي (SLS) وكبسولة أوريون، التي ستنقل رواد الفضاء من الأرض إلى مدار القمر.

قال مارتن: "نقدر أن ناسا ستنفق 53 مليار دولار على Artemis من 2021 إلى 2025، علاوة على ذلك وجدنا أن أول أربع بعثات Artemis ستكلف 4.1 مليار دولار لكل عملية إطلاق، وهو ثمن كبير جدا".

تقول ناسا إنها ستكون قادرة على إطلاق Artemis III، أول مهمة مأهولة تهبط على سطح القمر منذ عام 1972 مع إطلاق أول مهمة غير مأهولة في مايو، وقبل أن تتمكن ناسا من إعادة البشر إلى سطح القمر، ستقوم بمهمتين للدوران حول القمر، الأولى بدون طاقم، والثانية بطاقم.