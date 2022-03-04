شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ما هى بدائل الروس بعد تحجيم منتجات جوجل وآبل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فرضت بعض الشركات الأمريكية مثل جوجل وآبل مؤخرا بعض القيود على استخدام منتجاتها وخدماتها في مناطق الاتحاد الروسي، فما البدائل التي قد يلجأ لها الروس عن تلك المنتجات؟.

وحول الموضوع قال الخبير التقني ونائب مدير مركز " Trusted Interaction Technologies" الروسي، روسلان بيرمياكوف: "من المحتمل أن تحل منتجات العلامات التجارية الصينية محل منتجات شركتي آبل وجوجل في روسيا، وأن تحل خدماتها مثل أنظمة التشغيل الإلكترونية وأنظمة الدفع الإلكتروني محل خدمات تلك الشركتين" حسبما نقلت RT.

وأضاف "بداية الأسبوع الجاري أعلنت شركة آبل الأمريكية تعليق بيع البضائع في روسيا، وقالت الشركة في بيان لها إن خدمات Apple Pay وبعض الخدمات التابعة لها قد تم تقييدها على أراضي الاتحاد الروسي، كما تم إغلاق بعض متاجر re:Store في موسكو...على الأرجح أن تحل العلامات الصينية محل علامات آبل وجوجل في روسيا، وهي كثيرة، في حال قررت آبل فجأة تعطيل أجهزة المستخدمين فقد تحل محلها علامات XiaomiأوHonor الصينية".

ونوه الخبير إلى أن العديد من الشركات الصينية لا تنتج الهواتف الذكية التي تعمل بأنظمة تشغيلها الخاصة فقط، بل وتصنع حواسب وأجهزة كمبيوتر محمولة وسماعات وساعات ذكية تعمل بتلك الأنظمة، ويمكن للمواطنين في البلاد اقتناء تلك الأجهزة، كما أوصى الروس بشراء هواتف وأجهزة ذكية تعمل بانظمة بديلة لأنظمة iOS و Android ОС كالأجهزة التي تعمل بأنظمة Harmony OS على سبيل المثال، ونقل التطبيقات والبيانات الضرورية في هواتفهم إلى تلك الأجهزة.

وقال بيرمياكوف أيضا: "هذه فرصة جديدة للمطورين والمبرمجين الروس، نحتاج الآن إلى خدمات إلكترونية ذات وظائف واضحة من تطوير روسي، السوق واضحة، والحد الأدنى المطلوب من الوظائف وواجهات الاستخدام في البرامج واضح أيضا، وهذا الأمر سيقلل كثيرا من تكاليف التطوير، يمكن للشركات المحلية تحقيق قفزة نوعية على خلفية التغييرات التي حصلت مع أشهر أنظمة التشغيل الأجنبية المستخدمة في الاتحاد الروسي".