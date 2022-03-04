شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أوكرانيا تحث 50 شركة تكنولوجية لاتخاذ إجراءات ضد روسيا وبيع NFTs لتمويل الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مسئول تكنولوجي كبير بالحكومة الأوكرانية، إن أوكرانيا تخطط لحث حوالي 50 شركة تكنولوجية إضافية ، بما في ذلك في الألعاب والرياضات الإلكترونية والبنية التحتية للإنترنت، على اتخاذ إجراءات ضد روسيا بعد سلسلة من الطلبات السابقة حسبما نقلت رويترز.

وردت شركة أوراكل العملاقة للبرمجيات في غضون ثلاث ساعات يوم الأربعاء الماضى على تغريدة من وزارة التحول الرقمي الأوكرانية تطالبها بالتوقف عن ممارسة الأعمال التجارية في روسيا وسط غزو البلاد لأوكرانيا.

عرض نائب الوزير الرقمي ألكسندر بورنياكوف تغريدة أوراكل المنشورة للتو على هاتفه خلال مقابلة بالفيديو ، والتي قالت إن الشركة "علقت بالفعل جميع العمليات في الاتحاد الروسي"، وقالت EA Games أيضًا إنها ستخرج فرقًا روسية من مباريات كرة القدم FIFA.

وقال بورنياكوف إن أوكرانيا طلبت بالفعل الدعم من نحو 50 شركة منذ بدء الغزو الروسي الأسبوع الماضي.

وساعدت عملية التوعية، التي تضمنت تغريدات من نائب رئيس الوزراء ميخايلو فيدوروف ، تدعو المديرين التنفيذيين لوادي السيليكون لاتخاذ إجراءات، في جلب الأقمار الصناعية عبر الإنترنت من Starlink الأوكرانية من SpaceX لرائد الأعمال Elon Musk's SpaceX وقيودًا جديدة على وسائل الإعلام الحكومية الروسية بواسطة Alphabet's YouTube وخدمات الوسائط الاجتماعية الأخرى.

قال بورنياكوف إن من بين الشركات التي يريد أن يتخذها إجراءات هي Akamai ، التي توفر الأمن السيبراني وأدوات توصيل المحتوى للمواقع الإلكترونية.

قالت أكاماي يوم الثلاثاء الماضى، إنها ستتوقف عن خدمة أي عملاء خاضعين للعقوبات ، لكن أيا من عملائها، الذين قالت إنه من بينهم شركة الطيران الروسية إيروفلوت، لم يخضع للعقوبات الأمريكية المفروضة في 22 فبراير.

كما دعت الوزارة جوجل وآبل إلى إغلاق متاجر تطبيقات الأجهزة المحمولة الخاصة بهما في روسيا، لكن بورنياكوف قال إن الشركات من المرجح أن تحظر تنزيلات تطبيقات محددة.

تعد النداءات الموجهة لشركات التكنولوجيا جزءًا من إستراتيجية أوسع نطاقاً من قبل أوكرانيا لعزل روسيا وحمل الناس على الاحتجاج على الإجراء الروسي ، الذي تسميه موسكو "عملية خاصة".

جهود NFT

قال بورنياكوف إن أوكرانيا تخطط أيضًا لبيع NFTs ، أو الرموز غير القابلة للاستبدال، وهي نوع من الأصول الرقمية ، للمساعدة في تمويل الجيش.

"سنقوم بإعداد الكثير من الصور الرائعة على النمط الأوكراني والنماذج ثلاثية الأبعاد. إذا اشتريت NFT هذا فستذهب جميع التبرعات لدعم الجيش الأوكراني والمواطنين ".

وجمعت الحكومة بالفعل الملايين من التبرعات بالعملات المشفرة.

قبل الغزو الروسي، قال بورنياكوف إن وزارة التكنولوجيا كانت تركز على نقل جميع الخدمات الحكومية إلى الإنترنت.

وقال إن هذه الجهود تعني أنها تعمل بالفعل مع شركات التكنولوجيا مثل Apple و Microsoft في مشاريع مثل جوازات السفر الرقمية.