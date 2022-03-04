شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق بين تغيير صورة حسابك بيوتيوب على الديسك توب والهاتف؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستغرق تغيير صورة ملفك الشخصي على يوتيوب بعض الخطوات التي يمكن إجراؤها على موقع YouTube على الويب أو على تطبيق YouTube لأجهزة أيفون وأندرويد، وهنا نقدم لك الفرق بين الخطوات بكل منهما وفقا لما ذكره موقع "business insider".



كيفية تغيير صورة ملف تعريف YouTube على سطح المكتب كيفية تغيير صورة ملف تعريف YouTube على سطح المكتب 1. انتقل إلى موقع YouTube.com.

2. قم بتسجيل الدخول إلى حسابك.

3. اضغط فوق رمز ملف التعريف الخاص بك في الزاوية العلوية اليمنى، ثم حدد "الإعدادات" من القائمة المنسدلة.

3. اضغط فوق صورة ملفك الشخصي في قسم قناتك، ثم اضغط مرة أخرى على صفحة قناتك.

4. في قسم الصورة في صفحة تخصيص القناة، اضغط فوق تغيير.

5. حدد صورة من جهاز الكمبيوتر الخاص بك، قم بتحريك وتغيير حجم إطار الصورة كما تريد، ثم اضغط فوق تم.

6. اضغط فوق "نشر" لحفظ التغييرات.





كيفية تغيير صورة ملف تعريف YouTube على الهاتف

1. افتح تطبيق YouTube.

2. اضغط فوق رمز ملف التعريف الخاص بك في الزاوية العلوية اليمنى، ثم اضغط فوق قناتك (قناتي على أندرويد).

3. اضغط على أيقونة التحرير للوصول إلى إعدادات القناة.

4. اضغط على صورة ملفك الشخصي، ثم التقط صورة أو حدد صورة من ألبوم الكاميرا، وانقل إطار الصورة حسب الرغبة، ثم اضغط فوق حفظ.