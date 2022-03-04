شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على تفاصيل مغادرة موظفى محطة الفضاء الروسية ميناء جيانا الفرنسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علقت وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس، التعاون مع أوروبا في ميناء الفضاء في جيانا الفرنسية، احتجاجًا على العقوبات المفروضة على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا حسبما نقلت نيوزويك.

كتب رئيس روسكوزموس دميتري روجوزين على قناته فى تليجرام: "ردًا على عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد شركاتنا ، تعلق Roscosmos التعاون مع الشركاء الأوروبيين في عمليات الإطلاق الفضائية من كورو ، وتسحب طاقمها الفني من جيانا الفرنسية".

يوم الأربعاء غرد روجوزين بأن 29 فردًا قد عادوا بالفعل إلى موسكو من ميناء الفضاء القريب من بلدة كورو في الأراضي الفرنسية الواقعة في أمريكا الجنوبية. وأضاف أنه من المتوقع أن يتبعه الموظفون الـ 56 المتبقون قريبًا.

قال مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الفضاء ، تييري بريتون، إن قرار روسيا بسحب الأفراد وقاذفات سويوز لن يؤثر على نظام الملاحة جاليليو التابع لوكالة الفضاء الأوروبية أو مهمة كوبرنيكوس لمراقبة الأرض.

وقال بريتون: "أؤكد أن هذا القرار ليس له أي عواقب على استمرارية وجودة خدمات جاليليو وكوبرنيكوس. كما أن هذا القرار لا يعرض التطوير المستمر لهذه البنى التحتية للخطر.

"سنتخذ جميع القرارات ذات الصلة استجابة لهذا القرار في الوقت المناسب وسنواصل تطوير الجيل الثاني من هاتين البنى التحتية الفضائية السيادية للاتحاد الأوروبي."

Galileo هو نظام ملاحة عالمي يتكون من 26 قمرا صناعيا تنقل البيانات إلى أكثر من 2 مليار جهاز استقبال. يتفاعل مع نظام GPS الأمريكي ونظام Glonass الروسي وهو قادر على تقديم دقة تحديد المواقع في الوقت الفعلي وصولاً إلى نطاق العداد.

وأضاف بريتون: "نحن مستعدون للعمل بشكل حاسم ، جنبًا إلى جنب مع الدول الأعضاء ، لحماية هذه البنى التحتية الحيوية في حالة حدوث عدوان ، ومواصلة تطوير آريان 6 وفيجاك لضمان الاستقلال الذاتي الاستراتيجي لأوروبا في مجال منصات الإطلاق".

وادعت مجموعة قرصنة مرتبطة بـ Anonymous - Network Battalion 65 أو "NB65" أنها أغلقت مركز التحكم في Roscosmos الثلاثاء الماضى.

وأشار حساب على تويتر يتتبع أنشطة Anonymous إلى أن هذا يعني أن موسكو لم تعد تسيطر على أقمار التجسس الخاصة بها بحسب التقرير.

لكن روسكوزموس نفت هذا الادعاء، كما رفض روجوزين التكهنات يوم الأربعاء فى تغريدة هذه الإدعاءات: "معلومات هؤلاء المحتالين الصغار غير صحيحة، جميع مراكز التحكم في النشاط الفضائي لدينا تعمل بشكل طبيعي".