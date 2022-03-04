شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف ترسل اسمك إلى القمر برحلة Artemis I؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا لم يعد أن تصبح رائد فضاء جزءًا من خطتك المهنية ولكنك ما زلت تحب الحلم بالسفر إلى الفضاء، فماذا عن إرسال اسمك بدلاً من ذلك؟.

ناسا تدعو الناس لتقديم أسمائهم، والتي ستتم إضافتها إلى محرك أقراص فلاش وإرسالها على متن رحلة فوق القمر في مهمة Artemis I القادمة ، والتي من المقرر أن تتم في الأشهر المقبلة حسبما نقل موقع Engadget.

وعلى الرغم من أن الحكايات التي تدور حول رحلة اسمك إلى الفضاء قد تفشل في إثارة مظاهر الرهبة أثناء المحادثات مع أحفادك المستقبليين إلا أنها فكرة ممتعة مع ذلك.

وللإرسال اسمك إلى المدار ما عليك سوى التوجه إلى موقع ناسا على الويب، وإدخال اسمك بالكامل مع رمز PIN ، ثم النقر على "إرسال".

وسيتم تقديمك بعد ذلك ببطاقة صعود تحتوي على اسمك وتفاصيل رحلة الطيران.

ويتضمن أيضًا رمز الاستجابة السريعة الذي يرتبط بصفحة ويب تابعة لوكالة ناسا تدعوك لتصبح ضيفًا افتراضيًا في عمليات الإطلاق والأحداث الكبرى المرتبطة بعملها.

ولا تنسَ رقم التعريف الشخصي لأنك ستحتاج إليه للوصول إلى بطاقة الصعود إلى الطائرة بالقرب من Artemis I الذي أطلقته.

وستكون مهمة Artemis I أول اختبار طيران غير مأهول لوكالة ناسا للجيل التالي من صاروخ نظام الإطلاق الفضائي ومركبة أوريون الفضائية، سيقوم Orion بتحليق فوق سطح القمر قبل العودة إلى الأرض بعد عدة أيام.

إذا سار كل شيء كما هو مخطط له، فسوف يسلك Artemis II نفس المسار، ولكن هذه المرة مع طاقم على متن Orion.

بعد ذلك سيهدف Artemis III ، المقرر حاليًا في عام 2025، إلى هبوط أول امرأة وأول شخص ملون على سطح القمر فيما سيكون أول هبوط مأهول على سطح القمر منذ مهمة أبولو الأخيرة في عام 1972.

وستكون مهمة Artemis I أول اختبار طيران غير مأهول لوكالة ناسا للجيل التالي من صاروخ نظام الإطلاق الفضائي ومركبة أوريون الفضائية.

سيقوم Orion بتحليق فوق سطح القمر قبل العودة إلى الأرض بعد عدة أيام.

إذا سار كل شيء كما هو مخطط له، فسوف يسلك Artemis II نفس المسار، ولكن هذه المرة مع طاقم على متن Orion.

بعد ذلك سيهدف Artemis III ، المقرر حاليًا في عام 2025 ، إلى هبوط أول امرأة وأول شخص ملون على سطح القمر فيما سيكون أول هبوط مأهول على سطح القمر منذ مهمة أبولو الأخيرة في عام 1972.

تقول ناسا إن برنامج Artemis يوضح "التزامها وقدرتها على توسيع الوجود البشري إلى القمر وما وراءه"، وستكون "الأولى في سلسلة من المهام المعقدة بشكل متزايد لبناء وجود بشري طويل الأمد على القمر لعقود قادمة . "

وقد تكون مهتمًا بمعرفة أنه بينما يتجه اسمك إلى الفضاء، فسوف يسافر جنبًا إلى جنب مع Snoopy المجهز بمعدات ناسا المصممة خصيصًا.