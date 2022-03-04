شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ردود غامضة لمساعد آبل حول مؤتمرها فى مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخشى عشاق آيفون من تأخر إطلاق آبل التالي الذي يُشاع هذا الشهر، عقب اكتشاف بعض القرائن، بسبب ردود غامضة من مساعد عملاق التكنولوجيا الصوتي "سيري"، والاستجابة المحدودة بشأن حدث آبل المقبل.

ووفقا لبعض تقارير بدأت آبل فى ارسال دعوات لمؤتمرها فى 8 مارس الجاري حسبما نقلت TheSun.

في السنوات السابقة كان Siri يقدم إجابات مختلفة إذا سألت عن حدث Apple قادم.

لكن هذه المرة تتمسك برد واحد غامض، مما يغذي التكهنات بأن موعد شهر مارس ليس مطروحًا على البطاقات.

اسأل Siri شيئًا مثل: "ما الذي سيتم الإعلان عنه في حدث Apple؟"

سيكون الرد: "لا يمكنك تسريع الأخبار. لا عليك فقط الانتظار."

ربما تسعى الشركة إلى إطلاق أكثر هدوءًا هذه المرة دون إطلاق مباشر مادي لامع.

عادة ما لا يكون حدث مارس هو الأكبر في تقويم Apple على أي حال ، فإن البداية الرئيسية للأشياء التقنية الجديدة الجيدة تحدث دائمًا في وقت الخريف.

من بين المنتجات التي يُرجح ظهورها قريبًا iPhone SE و iPad Air الجديدان ، بالإضافة إلى أجهزة Mac المحدثة.

يُعتقد أن الغزو الروسي لأوكرانيا هو أحد الأسباب التي قد تجعل صانع iPhone يوقف ذلك.

أوقفت Apple بالفعل جميع مبيعات المنتجات في روسيا بسبب الأزمة المتصاعدة.

تشتهر الشركة بأنها سرية للغاية بشأن عمليات الإطلاق القادمة ، لذلك علينا فقط الانتظار حتى نسمع شيئًا رسميًا.

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