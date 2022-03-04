شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يدعو نقابة السيارات للتصويت فى مصنع تسلا بكاليفورنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا الملياردير التقني إيلون ماسك، النقابة العمالية المتحدة لعمال السيارات (UAW) لإجراء تصويت على الانضمام إلى نقابة في مصنع Tesla's Fremont في كاليفورنيا.

وجاءت تغريد "ماسك" بعد أن تحدث الرئيس جو بايدن في خطابه عن حالة الاتحاد، وذكر مصنعي السيارات المتنافسين فورد وجنرال موتورز - وكلاهما لهما حضور نقابي قوي ، وهو عنصر أساسي في قاعدة بايدن السياسية - ولكن ليس تيسلا.

وعلق جين سيمونز، عازف قيثارة ومغني من فرقة الروك الشهيرة Kiss ، على تويتر إلى أن تجاهل بايدن المؤيد للنقابة ربما كان "لأن تسلا غير نقابية وانتقلت إلى تكساس، وهي ولاية" الحق في العمل ".

وقال إيلون ماسك: "أود بموجب هذا أن أدعو UAW لإجراء تصويت نقابي في الوقت الذي يناسبهم. لن تفعل تسلا أي شيء لوقفهم ".

على الرغم من أن الملياردير الاثنى إيلون ماسك يقول إنه يرحب بالتصويت العادل على النقابات، فقد أدين في الماضي هو وغيره من المديرين التنفيذيين في تسلا بتخريب جهود النقابات.

وفي سبتمبر 2019 وجد قاض في كاليفورنيا أن إدارة الشركة مذنبة بعدد من الأساليب غير القانونية المناهضة للنقابات.

أشارت القاضية الإدارية، أميتا تريسي، إلى 12 إجراء للشركة انتهك قوانين العمل الأمريكية، يتضمن ذلك السماح لحراس الأمن بمضايقة العمال الذين كانوا يوزعون كتيبات النقابات في ساحة انتظار السيارات، ومنع الموظفين من ارتداء القمصان والأزرار الموالية للنقابات، واستجواب منظمي النقابات بشكل متكرر، وفي النهاية طرد أحدهم.

كما قال أحد العمال لصحيفة الجارديان في عام 2018: "يقول إيلون ماسك إنه محايد تجاه النقابة، لم يكونوا محايدين على الإطلاق. يتم إغلاق أي اتحاد أو مؤيد للنقابات بسرعة كبيرة "، كما أُمر ماسك نفسه بحذف التغريدات التي وجد المجلس الوطني لعلاقات العمل (NLRB) أنها تشكل تهديدات للعمال النقابيين، تستأنف تسلا الطلب حاليًا.