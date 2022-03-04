شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل والصحافة الفرنسية يوقعان اتفاقية إطارية بشأن حقوق النشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد عامين من المفاوضات، توصلت جوجل ووسائل الإعلام الفرنسية اليوم الخميس 3 مارس 2022 إلى اتفاق بشأن الحقوق المتعلقة بحقوق النشر، لذلك سيكونون قادرين على جنى الأموال عندما تعيد جوجل استخدام محتواها على أنظمتها الأساسية.

وأعلنت جوجل واتحاد Alliance de la presse d'information générale أو (Apig) ، الذي يضم ما يقرب من 300 صحيفة فرنسية وطنية وإقليمية ومحلية، اليوم أنهما قد وقعا اتفاقية إطارية بشأن تطبيق الحقوق المتبادلة.

حيث إن الإتفاقية "تحدد المبادئ التي بموجبها ستتفاوض جوجل على الاتفاقيات الفردية" بشأن المكافآت، على أساس معايير شفافة وغير تمييزية.

وقد وقعت شركة جوجل اتفاقية مع الصحافة الفرنسية اليومية لدفعها بموجب "حقوق الجوار"، وهى خطوة كبيرة إلى الأمام في قضية أدت إلى تسميم العلاقات بين الصحافة الفرنسية والعملاق الأمريكي لأكثر من عامين.

وتسمح "الحقوق المتعلقة بحقوق الطبع والنشر"، التى أُنشئت في عام 2019 بموجب توجيه أوروبي ، بمكافأة الصحف أو المجلات أو وكالات الأنباء عند إعادة استخدام محتوياتها على الإنترنت بواسطة المنصات الرئيسية.

أما بالنسبة للشركة الأمريكية، فيجب على "حقوق الجوار" تعويض المقتطفات الصحفية التي تظهر في صفحات نتائج محرك البحث، حيث اتضح أن تطبيقهم كان معركة صعبة ، حيث عارض هذا المبدأ عمالقة الشبكة ، وجوجل على وجه الخصوص.

ويأتى الاتفاق المعلن يوم الخميس بين جوجل وتحالف الصحافة العامة (Apig) ، والذي يجمع ما يقرب من 300 عنوان صحفي وطني وإقليمي ومحلي ، وبالتالي يحل محل الاتفاقية السابقة التي تم الإعلان عنها في يناير 2021.

وكان هذا غير قابل للتطبيق بقرار من هيئة المنافسة في يوليو 2021 ، وحكم على جوجل بغرامة قدرها 500 مليون يورو لعدم التفاوض "بحسن نية" مع ناشري الصحافة، أما الاتفاقية الجديدة التي أُعلن عنها يوم الخميس هي على أي حال "خطوة تاريخية في تنفيذ" الحقوق المتبادلة، وذلك بحسب ما شددت به جوجل و Apig في بيان صحفي مشترك.

وأوضحوا أنه "يحدد مبادئ" تعويض الصحافة "على أساس معايير شفافة وغير تمييزية"، فيما لم ترغب جوجل ولا Apig في إعطاء إشارة إلى المقدار المقدر للحقوق التي سيتم توزيعها.

لكن بعض الصحف اليومية، التي وقعت بالفعل اتفاقيات فردية مع جوجل ، أعطت مع ذلك مؤشرات على المبالغ التي تمكنوا من التفاوض عليها، حيث توصلت لوموند ، على سبيل المثال، إلى اتفاق يمثل حوالي مليون يورو سنويًا ، حسبما قال رئيسها لويس دريفوس في الأول من فبراير في BFM Business.

ومن جهته، قدر جان ميشيل بايلت، مدير مجموعة La Dépêche du Midi ، "حوالي 2 مليون يورو" المبلغ السنوي الذي يجب أن تحصل عليه مجموعته في اتفاقياتها مع جوجل و Facebook ، المعنية أيضًا بحقوق الجوار. (وقعت المجموعة اتفاقية إطارية مع Apig في أكتوبر الماضي).





توقيع اتفاقيات أخرىووفقًا لـ جوجل ، تمثل الاتفاقية مع Apig "25٪ من عناوين الصحف على الإنترنت ، و 40٪ من جمهور الإنترنت و 40٪ من الوظائف للصحفيين أصحاب البطاقات الصحفية".

وتأمل جوجل في إحراز مزيد من التقدم قريبًا ، من خلال توقيع اتفاقيات من نفس النوع مع نقابة الناشرين الصحافيين للمجلات (SEPM) والصحفيين المستقليين، ولا سيما مواقع معلومات الوسائط المرئية والمسموعة.

وأوضح أرنود مونييه ، مدير الشراكات في جوجل ، في منتصف (فبراير): "نأمل في الأسابيع المقبلة أن نوقع اتفاقيات تتيح لنا تعويض ثلثي الصحافة الفرنسية ، من حيث الجمهور وعدد الصحفيين".

من جهتها ، أعلنت وكالة فرانس برس في(نوفمبر) الماضي أنها وقعت اتفاقية مدتها 5 سنوات مع شركة جوجل حول الحقوق المجاورة ، يرافقها عقدين تجاريين تم توقيعهما أيضًا لمدة 5 سنوات ، للتدريب وإنتاج التنسيقات المرئية، العمودية للهواتف الذكية.

وتشير جوجل أيضًا إلى أنها أطلقت مفاوضات أقل تقدمًا مع اتحادات مهنية أخرى ، مثل الاتحاد الوطني للصحافة المتخصصة (FNPS) أو اتحاد وكالات الصحافة (FFAP)، أما بالنسبة لبقية الإجراءات التي لا تزال جارية أمام هيئة المنافسة ، فقد تتمكن من إيجاد حل في الأشهر المقبلة.

وقد قدمت جوجل إلى Autorité قائمة بالالتزامات التي تم التعهد بها للصحافة ، والتي ، في حالة الموافقة عليها ، يمكن أن تنهي الإجراء، وبعد هذه المرحلة المتضاربة ، يدعي العملاق الأمريكي أنه يريد إعادة إطلاق العديد من مشاريع التعاون مع الصحافة الفرنسية ، سواء كان ذلك يتعلق بتحقيق الدخل من محتوى الإعلان أو سياسة الاشتراك أو أدوات المساعدة التحريرية.