شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سبوتيفاى تغلق مكتبها فى روسيا إلى أجل غير مسمى ردًا على غزو أوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوقفت شركة Spotify عملياتها فى موسكو إلى أجل غير مسمى ردًا على الغزو الروسى لأوكرانيا ، حسبما أفادت مجلة Variety ، وكانت منصة البث قد افتتحت للتو مكتبًا تمثيليًا فى موسكو الشهر الماضي، بعد أن فرض قانون روسي جديد على شركات التكنولوجيا الأجنبية التي يزيد جمهورها عن 500000 مستخدم إنشاء مكتب في البلاد بحلول عام 2022، لكن القانون جديد بما يكفي لدرجة أن معظم الشركات المتأثرة (القائمة التي تتضمن Meta و Twitter و Telegram) لم تمتثل بعد حتى الآن وافتتحت Spotify و TikTok و Apple مكاتب فى روسيا.

وسيظل المستخدمون في روسيا قادرين على الوصول إلى Spotify، ونعتقد أنه من المهم للغاية محاولة الحفاظ على خدماتنا عاملة فى روسيا للسماح بالتدفق العالمى للمعلومات ، وفقًا للبيان الذى قدمه متحدث باسم Spotify إلى Variety .

وستقوم Spotify أيضًا بإخراج RT و Sputnik News من منصتها، وكلاهما من المنافذ الإخبارية الممولة من الكرملين مع جمهور عالمى هائل، ويقول النقاد إن كلا المنفذين يعملان كأدوات دعاية للحكومة الروسية ومصالح سياستها الخارجية.

وحظرت كل من كندا والاتحاد الأوروبى البرامج الحكومية الروسية من موجات الأثير الخاصة بهما فى الأيام الأخيرة ، وكلا المنفذين قيد التحقيق في المملكة المتحدة.

لكن لا يزال من السهل جدًا مشاهدة مثل هذه المنافذ التي يدعمها الكرملين فى الولايات المتحدة، ودعت الرابطة الوطنية "للمذيعين" المذيعين الأمريكيين إلى وقف بث RT و RT America و Sputnik News ، وحتى الآن امتثلت DirectTV و Roku فقط، وقامت كل من Apple وGoogle أيضًا بإزالة التطبيقات من هذه المنافذ من متاجر التطبيقات الخاصة بهم.

ولكن معظم المنصات الأخرى بما فى ذلك Meta و TikTok و YouTube ، تقوم فقط بتخفيض أو تقليل ترتيب القنوات الروسية المدعومة من الدولة فى الولايات المتحدة .