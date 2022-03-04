شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه نظام SpaceX المتقدم لتجنب الاصطدام بين الأقمار الصناعية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقول شركة SpaceX إن أقمارها الصناعية Starlink ليست في خطر الاصطدام ببعثات ناسا، أو غيرها من الأجسام الفضائية لأنها كشفت أنها تبني نظامًا متقدمًا لتجنب الاصطدام، وأثارت وكالة ناسا مخاوف بشأن اقتراح الشركة الطموح الذي أسسه إيلون ماسك لنشر 30 ألف قمر صناعي كجزء من الجيل الثاني من خدمة الإنترنت المدارية.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، كان لدى SpaceX سابقًا ترخيصًا لحوالي 12000 قمر صناعي، وقد أطلقت حتى الآن 2000، وتريد زيادة العدد لتحسين التغطية.

وقالت ناسا إن تزويد المدار بالعديد من الأقمار الصناعية يمكن أن يؤثر على العلم ومهمات رحلات الفضاء البشرية، وحذرت من أنه قد يؤدي إلى زيادة كبيرة في الاصطدامات.

وقالت شركة SpaceX في بيان: "تستخدم أقمارنا الصناعية استراتيجيات متعددة لمنع تولد الحطام في الفضاء"، مما يشير إلى أنها لن تصطدم بأجسام أخرى.

تقول الشركة إنها تستثمر موارد كبيرة للتأكد من أن مركبات الإطلاق والمركبات الفضائية والأقمار الصناعية تلبي أو تتجاوز لوائح سلامة الفضاء، وتطور أحدث نظام للكشف عن الاصطدام لتوفير التنبيهات.

واجهت شركة SpaceX انتقادات بشأن مجموعتها الضخمة من الأقمار الصناعية منذ إطلاقها لأول مرة، خاصة من علماء الفلك المهتمين بتأثير مجموعات النجوم الساطعة في المدار المنخفض على ملاحظات سماء الليل.

ويأتي هذا التحديث من قبل SpaceX وسط المخاوف الأخيرة التي أثارتها وكالة ناسا حول تأثير المزيد من أقمار Starlink الصناعية.