شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تريد عودة الموظفين العمل من المكتب فى 4 إبريل المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد ما يقرب من عامين من العمل من المنزل، سيعود موظفو Google في Bay Area والعديد من المدن الأخرى إلى المكتب في 4 أبريل، جاء الإعلان في رسالة بريد إلكتروني من جون كيسي، نائب رئيس شركة Google للمزايا العالمية، وفقًا لقناة CNBC والذى نقلها engadged.

وأشار كيسي إلى الانخفاض المطرد في حالات COVID-19 في منطقة الخليج، والتقدم في العلاج وتحسين تدابير السلامة كأسباب وراء توقيت العودة، وخططت Google جنبًا إلى جنب مع جزء كبير من وادي السيليكون فى البداية لتاريخ العودة إلى العمل فى يناير، لكنها اضطرت إلى تأخير ذلك بسبب زيادة Omicron، ومنذ ذلك الحين سمحت الشركة للعاملين بالعودة طواعية إلى مكاتبها فى ماونتن فيو وسان فرانسيسكو إذا وافقوا على ارتداء قناع وتطعيمهم بالكامل.

وتتبع Google نهجًا بطيئًا في إعادة القوى العاملة بالكامل إلى المكتب، ووضع الرئيس التنفيذي سوندار بيتشاي العام الماضي خطة "عمل هجين"، حيث يتوفر لمعظم الموظفين خيار العمل عن بُعد لجزء من الأسبوع على الأقل وسنرى هذه الخطة قيد التنفيذ في أبريل، حيث لا يزال معظم موظفي Google يعملون من المنزل يومين في الأسبوع، ويمكن للموظفين العمل في المكتب في كثير من الأحيان إذا اختاروا ذلك، أو تقديم طلب للحصول على تمديد لترتيب العمل من المنزل إذا لم يكونوا مستعدين للعودة.

ويبدو أن فصل الربيع هو الوقت الذي تتطلع فيه شركات التكنولوجيا الكبرى إلى العودة إلى الحرم الجامعي، وعاد موظفو Microsoft للعمل في المقر الرئيسي في ريدموند بواشنطن هذا الأسبوع ولكن مع توقع أن يقضي معظم الموظفين حوالي 50% من وقتهم فى العمل عن بُعد سيعود معظم موظفى Meta إلى المكتب فى 28 مارس، ويمكن لموظفي تويتر اختيار العمل عن بُعد إلى الأبد، لكنه سمح للموظفين بالوصول إلى مكاتبهم في سان فرانسيسكو ونيويورك إذا أظهروا دليلًا على التطعيم .

دعا الرئيس جو بايدن "الغالبية العظمى" من الموظفين الفيدراليين إلى العودة إلى المكتب في خطابه عن حالة الاتحاد يوم الثلاثاء، لذلك من المحتمل أن نرى المزيد من الشركات تعلن عن تواريخ إعادة فتحها قريبًا، خاصةً إذا استمرت الحالات فى التراجع وإسقاط المدن تفويضات القناع.