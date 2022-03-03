«خلي بالك».. 5 أخطاء شائعة يقع فيها مستخدمو «واتساب»

الشارقة - اميمة ياسر - يستخدم المليارات من الأشخاص تطبيق التراسل الفوري «واتساب» حول العالم، وفي ظل هذا العدد الكبير يواصل الخبراء بشكل دوري في رصد الأخطاء التي تتعلق بالتطبيق، لتنبيه المستخدمين، وحمايتهم من المخاطر المترتبة على تلك الأخطاء.

وحدد مجموعة من خبراء التكنولوجيا والأمن السيبراني 5 أخطاء شائعة يحذرون منها مستخدمي واتساب حول العالم، نستعرضهم خلال السطور التالية بحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية.

إعداد التحقق الثنائي

يجب على كل مستخدمي واتساب تشغيل التحقق على خطوتين، فهي خطوة إضافية للتحقق من رقم الهاتف للمساعدة في إبعاد المتسللين، إذ يحاول المتسللون بانتظام اقتحام حسابات واتساب، ويعد سرقة حساب واتساب طريقة سهلة لكسب ثقة أصدقائك وعائلتك مما يسمح بتنفيذ المزيد من عمليات الاحتيال الشريرة.

لتشغيل التحقق على خطوتين، يجب الانتقال إلى الإعدادات، ومنها إلى الحساب، ثم تبديل الإعداد إلى تشغيل.

تأمين إعدادات المجموعات

هناك إعداد لمنع الغرباء من إضافة مستخدمي واتساب إلى مجموعات دون إذنهم، ويمكن تفعيلها من خلال الانتقال إلى إعدادات «واتساب» ثم الحساب، ومنه فتح الخصوصية، واختيار المجموعات التي يمكن من خلالها اختيار من يمكنه إرسال دعوات إلى مجموعات، وذلك من عدة خيارات تشمل «الجميع» أو «جهات الاتصال» أو «جهات الاتصال الخاصة بي باستثناء».

الخيار الأول هو الأكثر انفتاحًا، إذ يسمح لأي شخص لديه رقم هاتفك بدعوة المستخدم إلى مجموعة ما، لذلك من الأفضل اختيار أحد الخيارين الآخرين.

تعطيل الحفظ التلقائي للوسائط

يجب على كل مستخدمي «واتساب» التأكد من أن التطبيق لا يحفظ جميع ملفات الوسائط على مساحة تخزين الهاتف، وذلك من خلال فتحه، والنقر على الإعدادات، ثم التخزين والبيانات، ومنها النقر فوق الدردشات، وإيقاف تشغيل مفتاح التبديل المسمى «حفظ في ألبوم الكاميرا».

مشاركة رمز «واتساب» مع أي شخص

هناك عملية احتيال ذكية يجب أن يكون الجميع على دراية بها، يدور الهجوم حول رمز التحقق المكون من ستة أرقام الذي يقدمه واتساب عندما يريد المستخدم استعادة الوصول إلى حسابه، هذا الرمز لو وقع في يد متسلل يجعله يتحكم في حساب واتساب بالكامل، لذا لا يجب مشاركة هذا الرمز المكون من 6 أرقام مع أي شخص، لأنه عندها لن يُسمح لصاحب الحساب الحقيقي بالوصول إلى حسابه، ويمكن للمتسلل محاولة خداع الأصدقاء، وقراءة الرسائل الخاصة.

تجاهل قفل «واتساب» بطريقة آمنة

يعد قفل واتساب بشكل منفصل بالهواتف الذكية أمرًا مهمًا للغاية ويتجاهله الكثيرون، ولكن يجب الانتباه إلى أن تأمين قفل واتساب يمنع الأشخاص الذين يستخدمون الهاتف من قراءة النصوص الخاصة، ولإعداد هذا يجب التوجه إلى إعدادات واتساب والنقر فوق الحساب، ثم الخصوصية، وتشغيل قفل الشاشة باستخدام Touch ID أو Face ID.