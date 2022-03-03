شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نتفليكس توقف الإنتاج الروسى مؤقتا على خلفية غزو أوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا يزال رد الفعل العنيف تجاه الغزو الروسى لأوكرانيا يتنامى وأوقفت" Netflix مؤقتًا جميع المشاريع المستقبلية التي خططت لتنفيذها داخل البلد، وكان لدى الشركة أربعة إنتاجات أصلية جارية فى روسيا، بما في ذلك واحد من إخراج داشا جوك كان قيد التصوير قبل القرار.

ووفقًا لـ Deadline قالت إن سلسلة Netflix لديها واحدة بدون عنوان ستكتمل، أما مصير المشروعين الآخرين فهو أقل وضوحا، وعلى وجه الخصوص ورد أن الشركة لم تتخذ قرارًا بشأن ما يجب فعله مع Anna K، وهى تكيفها البارز مع Anna Karenina من Leo Tolstoy .

وتأتى هذه الخطوة بعد أن قالت Netflix إنها ستفعل ذلك كى لا تمتثل لقانون Vitrina TV الروسى، ويتطلب الإجراء أن تبث الشركات السمعية والبصرية التي لديها أكثر من 100،000 مشترك 20 قناة حكومية مجانية، بما في ذلك NTV and Spa، وفى الأول من ديسمبر قالت هيئة تنظيم الاتصالات في Roskomnadzor في البلاد إن Netflix سيتعين عليها الامتثال للقانون، لكن روسيا لم تنفذ القانون بعد قبل أن تتخذ الشركة قرارها في بداية الأسبوع، وفى ذلك الوقت قالت Netflix إنها "لا تخطط" لتقديم البرامج المطلوبة بسبب "الوضع الحالى.

ومثل هذه الخطوة، قد يكون قرار وقف عدد قليل من المنتجات بمثابة لفتة رمزية أكثر من كونها تضحية كبيرة من جانب Netflix، وبدأت الشركة فقط فى تقديم نسخة مترجمة من منصتها فى روسيا منذ حوالى عام، ويقال إنها فعلت ذلك لأقل من مليون من المشتركين فى البلد كما أنه ليس لديها مكتب فى الدولة ولا أى موظفين.