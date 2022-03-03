شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تقيم أول حدث لإطلاق الأجهزة الجديدة فى 8 مارس المقبل.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسلت Apple دعوات لحضور أول حدث لها فى عام 2022 وسيحدث فى الثامن من مارس الساعة 10 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ، والدعوة تقدم تلميحات خفية حول ما يمكن أن نتوقع حدوثه، وفقا لتقرير engadged.

ومن المتوقع أن تطلق الشركة الجيل القادم من iPhone SE وiPad Air، إلى جانب أجهزة Mac الجديدة وفقًا لتقرير بلومبرج، وقد تأتى شريحة M2 أيضًا كجزء من الانتقال إلى Apple Silicon.

وبالنظر إلى إطلاق iPhone SE الأخير فى عام 2020، يبدو أن الطراز المحدث قد فات موعده ويعد جهاز Apple المضغوط الذي يبلغ سعره أقل من 400 دولار، أحد آخر الهواتف المتبقية التى لا يزال لديها زر الصفحة الرئيسية في الجزء الأمامي أسفل الشاشة.

ويحتوي أيضًا على كاميرا خلفية واحدة، ويشعر عمومًا وكأنه ارتداد للهواتف منذ خمس سنوات وقد يجلب طراز هذا العام دعم Face ID و 5G بتصميم يمكن أن يكون مشابهًا لجهاز iPhone XR لعام 2018 .

وأطلقت Apple تحديث MacBook Pros في أكتوبر مدعومًا بشرائح M1 Pro و M1 Max الجديدة في ذلك الوقت، ولكن يبدو أن الشركة مستعدة بالفعل لإحضار أجهزة M2 إلينا، مع ظهور ملفات للعديد من أجهزة Mac في قاعدة بيانات اللجنة الاقتصادية الأوروبية الآسيوية (EEC)