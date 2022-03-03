شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا ترفض إطلاق الأقمار الصناعية عبر الإنترنت OneWeb بعد عقوبات المملكة المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفضت وكالة الفضاء الروسية إطلاق OneWebالأقمار الصناعية للإنترنت ما لم تقدم الشركة تأكيدات بأنها لن تستخدم للأغراض العسكرية وتبيع المملكة المتحدةحصتها في OneWeb، وكان من المقرر أن تطلق روسكوزموس 36 قمرا صناعيا على صاروخ سويوز يوم الجمعة، وفقا لتقرير engadged.

وقال رئيس روسكوزموس دميتري روجوزين إن الوكالة قدمت هذه المطالب ردًا على إصدار المملكة المتحدة لعقوبات ضد روسيا في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا، ومن بين أمور أخرى منعت الحكومة السفن الروسية دخول موانئ المملكة المتحدة وفرضت عقوبات على معظم النظام المالي الروسي.

وأشار كواسي كوارتنج، وزير الأعمال والطاقة في المملكة المتحدة، إلى أن مطالب وكالة روسكوزموس لم تكن بداية وليس هناك تفاوض على OneWeb: كما أن حكومة المملكة المتحدة لا تبيع حصتها كما كتب على تويتر نحن على اتصال مع مساهمين آخرين لمناقشة الخطوات التالية.

وحتى الآن، تم إطلاق 428 قمراً صناعياً من OneWeb إلى مدار أرضي منخفض باستخدام صواريخ سويوز وتخطط OneWeb لتوفير تغطية إنترنت عالمية من الفضاء باستخدام648 قمرا صناعيا من الجيل الأول.

وفي الوقت نفسه، لدى SpaceXتم التوصيل لمحطات الإنترنت الفضائية Starlink إلى أوكرانيا بعد تعهد من إيلون ماسك، ويُعتقد أن الحكومة قد تستخدم Starlink للبقاء على الإنترنت مع استمرار الصراع.