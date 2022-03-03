لا تنخدعوا .. الأرصاد تحذر من تخفيف الملابس

الشارقة - اميمة ياسر - قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن موجة التقلبات الجوية المرتقبة، التي تشهدها البلاد اعتبارا من غد الخميس وحتى الجمعة 4 مارس 2022، لن تشهد تسجيل درجة حرارة صفر أو أقل من الصفر.

يأتي ذلك بالتزامن مع موجة تقلبات جوية تشهد البلاد لمدة يومين بداية من غد الخميس، من حيث انخفاض درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 4 لـ 7 درجات على أغلب مناطق الجمهورية، ويكون الطقس شديد البرودة خلال ساعات الليل.

وأشارت منار إلى عدم تسجيل أي منطقة درجة صفر أو أقل من الصفر خلال هذه الموجة، موضحة أن أقل درجة انخفاضا في الحرارة توجد في مدينة سانت كاترين لكنها ستسجل خلال هذه التلقبات درجة حرارة بين 2 و 3 درجات خلال ساعات الليل فقط ولن تنخفض للصفر.

ونصحت منار المواطنين، بعدم تخفيف الملابس، أو عدم الانخداع بفترات الاستقرار في الأحوال الجوية، خلال فترة النهار أو الطقس الدافئ، كون الطقس مع دخول ساعات الليل شديد البرودة على كافة أنحاء الجمهورية، متابعة:"لذا ننصح باستمرار ارتداء الملابس الشتوية خلال فترة النهار والليل على الأقل حتى انتهاء فصل الشتاء".