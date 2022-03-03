شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تكشف عن متعة مشاهدة السماء لشهر مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت وكالة ناسا آخر تحديث شهري لها حول ما يجب البحث عنه في السماء خلال الأسابيع المقبلة، وفقا لتقرير digitaltrend.

واعتبارًا من 18 مارس تقريبًا، يمكن للراغبين في الاستيقاظ المبكر اكتشاف زحل يتحرك تدريجيًا نحو المريخ والزهرة ، مع إمكانية رؤية الثلاثي بالعين المجردة قبل شروق الشمس بحوالي 45 دقيقة - إذا سمح الطقس بذلك بالطبع.

وقرب نهاية الشهر اعتبارًا من 28 مارس تقريبًا، سينضم قمرنا إلى الحفلة مما يخلق مشهدًا مذهلاً في أسفل الشرق.

إذا لم تكن مفضلًا في الصباح الباكر، فتوجه عالياً نحو الجنوب الغربي خلال أمسيات مارس لتحديد موقع كوكبة الثور الطويلة على شكل حرف Y. إذا كنت تواجه مشكلة في تحديد موقعه، فإن أحد تطبيقات علم الفلك الممتازة سيفي بالغرض.

وبمجرد أن تضعه في عينيك، انظر إلى مركز برج الثور (وجه الثور) وسترى مجموعة من النجوم على بعد حوالي 15 سنة ضوئية تُعرف باسم مجموعة Hyades النجمية، ومن المعروف أنها أقرب مجموعة نجمية مفتوحة إلى نظامنا الشمسي وتتميز بمئات النجوم.

وتوضح وكالة ناسا على موقعها على الإنترنت : "الحشد المفتوح هو مجموعة من النجوم التي تكون قريبة من بعضها البعض في الفضاء ومرتبطة ببعضها البعض بشكل غير محكم بسبب جاذبيتها المتبادلة" وهذه النجوم تشكلت معًا في نفس الوقت تقريبًا، ومن نفس سحابة الغبار والغاز.

وبمرور الوقت ينفجرون مادة السديم المتبقية وينجرفون بعيدًا، وبسبب هذا وبنيتها المفتوحة أو المنتشرة، ويطلق عليها مجموعات "مفتوحة، وتشكلت شمسنا في كتلة مثل هذه، ودراسة هذه الهياكل تساعدنا على فهم كيفية تشكل النجوم وتطورها.

واحدة من الأشياء التي يجب تجربتها هي إبسيلون توري، العين اليمنى لثور الثور، وفقًا لوكالة الفضاء ، يمتلك النجم القزم البرتقالي كوكبًا غازيًا عملاقًا تبلغ كتلته ثمانية أضعاف كتلة كوكب المشتري، ويمكنك أيضًا اكتشاف 7 Canis Majoris، وهو النجم الموجود في قلب كوكبة تحتوي على Sirius وهو ألمع نجم في سماء الليل، ويدور كوكب 7 Canis Majoris حول كوكبين - عملاق غازي كتلته ضعف كتلة المشتري تقريبًا وآخر أصغر قليلاً من كوكب المشتري، والذى بالمناسبة، أكبر 11 مرة من الأرض.