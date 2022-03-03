شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون تغلق 68 موقعًا للبيع بالتجزئة بما فى ذلك المكتبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت أمازون عن خطط لإغلاق جميع المكتبات الـ 68 التابعة لها، والمواقع ذات الأربع نجوم، والمواقع المنبثقة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في خطوة مفاجئة تم الكشف عنها حسبما ذكرت وكالة رويترز .

ومع ذلك، ستستمر الشركة في تشغيل Amazon Fresh و Whole Foods Market ومتاجر Amazon Go عالية التقنية التي تتيح لك اختيار العناصر الخاصة بك والمغادرة دون الحاجة إلى الانتظار عند الخروج.

وقالت الشركة لصحيفة نيويورك تايمز إنها ستلتزم أيضًا بخطط افتتاح أول متجر ملابس أمازون ستايل في لوس أنجلوس في وقت لاحق من هذا العام .

وسيتم إغلاق المتاجر في تواريخ مختلفة، على الرغم من رفض أمازون تقديم أي تفاصيل محددة في هذه المرحلة، كما رفضت الشركة الإفصاح عن عدد الوظائف التى ستفقد، لكنها قالت إنها ستعرض مساعدة الموظفين في العثور على وظائف جديدة ، أو بدلاً من ذلك تزويدهم بحزمة إنهاء الخدمة.

وافتتحت أمازون أول متجر لبيع الكتب المادية في عام 2015 ، حيث ملأت المعروضات بالكتب التي بيعت بشكل جيد على موقعها على الإنترنت اعتبارًا من العام الماضى، وقامت بتشغيل 24 مكتبة فى أكثر من 12 ولاية.

وكانت Amazon 4-Sar أكثر تجريبية، حيث كانت تخزن العناصر التي حصلت على تقييمات عالية في متجرها عبر الإنترنت، بينما كانت المتاجر المنبثقة عبارة عن منشآت مؤقتة تتيح للمتسوقين التدريب العملي على مجموعة Amazon المتزايدة من الأجهزة التقنية .

فى حين أن أمازون لا تدير ظهرها تمامًا لعملية متجر البيع بالتجزئة ، فربما لا ينبغي أن نتفاجأ كثيرًا بقرارها الابتعاد عن قطاعات معينة وبعد كل شىء كما أشارت رويترز، شكلت عائدات متاجر أمازون التقليدية 3٪ فقط من مبيعاتها البالغة 137 مليار دولار خلال الربع الأخير الذى تم الإبلاغ عنه، ومعظم ذلك يأتى من المبيعات فى فرعها الكامل للأغذية.