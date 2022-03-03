“أبل” تكشف عن أحدث منتجاتها في 8 آذار

كتبت أسماء لمنور في الخميس 3 مارس 2022 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

أعلنت شركة “أبل” انها ستعقد مؤتمرها السنوي لهذا العام 2022 Apple Event.في 8 آذار .

وكشفت الشركة عبر موقعها الالكتروني أن المؤتمر سيكون تحت شعار Peek Performance حيث يتضمن دعوة لإلقاء ”نظرة خاطفة للأداء“، ويظهر شعار أبل متعدد الألوان، والذي يمكن أن يلمح إلى ألوان الأجهزة الجديدة.

وتشير مصادر تقنية الى ان الشركة ستعرض أحدث منتجاتها التقنية من أجهزة هواتف أيفون الاقتصادية وحواسيب لوحية ومكتبية من طراز ماك وغيرها من المنتجات.

وأوضحت أبل أنه بإمكان عشاقها ومستخدمي منتجاتها متابعة المؤتمر السنوي عبر البث المباشر في موقعها الإلكتروني، أو من خلال خدمة وتطبيق Apple TV، من دون ذكر التفاصيل حول ما سيترتب على الحدث الافتراضي، لكن خبراء تقنيين يتوقعون أن تكشف الشركة عن هاتف Iphone SE الاقتصادي.

ويتوقع أن يصل الهاتف الجديد إلى المستهلكين مع 5G وشريحة A15 CPU أسرع وكاميرات أفضل، بحسب ما أورده موقع ”TheVerge“ التقني.

ومع ذلك، سيشترك في نفس تصميم iPhone SE الحالي، مما يعني أن SE الجديد قد يحتفظ أيضًا بميزة Touch ID.

وفي الوقت نفسه، يفترض أيضًا أن شركة أبل ستعلن عن أحدث نسخة من جهازها اللوحي iPad Air الذي من المتوقع أن يأتي بوحدة معالجة مركزية جديدة، و 5G للطرز المجهزة للاتصالات الخلوية.

وتشير التوقعات إلى أن شركة أبل يمكن أيضًا أن تطرح تحديث نظام iOS 15.4 الجديد، مما يجعل من الممكن فتح أجهزة iPhone و iPad المزودة بمعرف الوجه أثناء ارتداء قناع الوجه، الذي سبق الحديث عنه قبل أسابيع.