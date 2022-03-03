شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة توضح العلاقة بين ريادة الأعمال وملامح وجه إيلون ماسك وريتشارد برانسون والان مع تفاصيل الخبر
شرع الفريق في فهم ما إذا كانت بعض سمات الوجه مرتبطة برجال الأعمال، حيث أوضح الباحثون في دراستهم، التي نُشرت في مجلة The Leadership Quarterly: "ارتبط مظهر الوجه باختيار القادة في المجالات التي تُعتبر فيها القيادة الفعالة أمرًا بالغ الأهمية..
وأضاف الباحثون، "ومع ذلك ، فقد قامت دراسات قليلة حتى الآن باستكشاف الارتباطات بين مظهر الوجه وريادة الأعمال، على الرغم من التوقعات المتزايدة بأن المجتمعات تضع رواد الأعمال لتوفير قيادة نموذجية في الأنشطة المختلفة."
استخدم الباحثون أدوات تحليل الوجه في قاعدة بيانات كبيرة لرجال الأعمال وغير رواد الأعمال في الولايات المتحدة.
وركزوا على ثلاث سمات رئيسية للوجه، وهى نسبة عرض الوجه إلى الطول، وبروز عظم الوجنة، وتماثل الوجه.
أظهر التحليل أن الرجال ذوي الوجنتين الأكثر بروزًا والوجه المتناسق كانوا أكثر عرضة لأن يكونوا رواد أعمال، في حين لم يتم ربط نسبة عرض الوجه إلى الطول.