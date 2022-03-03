شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة توضح العلاقة بين ريادة الأعمال وملامح وجه إيلون ماسك وريتشارد برانسون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث العلماء فى السمات التي تجعل شخصًا ما مناسب أن يبدأ ويطور شركته الخاصة، واتضح أنه قد يكون مرتبطًا جزئيًا بسمات وجه الشخص، وفقًا لفريق من الباحثين بقيادة جامعة قبرص، ووجدوا أن رواد الأعمال مثل السير ريتشارد برانسون أو إيلون ماسك يكون لديهم وجه متماثل وعظام وجنتان بارزة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه على الرغم من أن هذا يجعلهم أكثر عرضة لأن يصبحوا رواد أعمال، إلا أنه ليس له تأثير على ما إذا كانوا سيكونون ناجحين.

شرع الفريق في فهم ما إذا كانت بعض سمات الوجه مرتبطة برجال الأعمال، حيث أوضح الباحثون في دراستهم، التي نُشرت في مجلة The Leadership Quarterly: "ارتبط مظهر الوجه باختيار القادة في المجالات التي تُعتبر فيها القيادة الفعالة أمرًا بالغ الأهمية..

وأضاف الباحثون، "ومع ذلك ، فقد قامت دراسات قليلة حتى الآن باستكشاف الارتباطات بين مظهر الوجه وريادة الأعمال، على الرغم من التوقعات المتزايدة بأن المجتمعات تضع رواد الأعمال لتوفير قيادة نموذجية في الأنشطة المختلفة."

استخدم الباحثون أدوات تحليل الوجه في قاعدة بيانات كبيرة لرجال الأعمال وغير رواد الأعمال في الولايات المتحدة.

وركزوا على ثلاث سمات رئيسية للوجه، وهى نسبة عرض الوجه إلى الطول، وبروز عظم الوجنة، وتماثل الوجه.

أظهر التحليل أن الرجال ذوي الوجنتين الأكثر بروزًا والوجه المتناسق كانوا أكثر عرضة لأن يكونوا رواد أعمال، في حين لم يتم ربط نسبة عرض الوجه إلى الطول.