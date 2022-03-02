شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لعبة Elden Ring تبيع أكثر من 5 ملايين نسخة على الكمبيوتر الشخصى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - باعت لعبة Fantasy RPG Elden Ring أكثر من 5 ملايين نسخة على مستوى العالم على الكمبيوتر الشخصي وحده في غضون أسبوع من إطلاقها، وفقًا لتقرير صادر عن Steam Spy.

وقد تم إطلاق لعبة المغامرات المفتوحة في العالم في 25 فبراير على PS5 و Xbox Series X | S و PS4 و Xbox One و PC (Steam)، وعلاوة على ذلك، حققت اللعبة أيضًا أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 891638 لاعبًا متزامنًا على منصة Steam.

ومع ذلك، يمكن أن تكون مبيعات أجهزة الكمبيوتر أعلى حيث يحتفظ SteamSpy بعلامة تبويب على الملفات الشخصية العامة التي تمتلك اللعبة وليس الملفات الخاصة، وكانت Elden Ring أيضًا اللعبة الأكثر تفضيلًا على Steam أيضًا بعد الإطاحة بـ Dying Light 2 من المركز الأول الذي يتحدث عن اهتمامات اللاعبين على منصة الكمبيوتر الشخصي في اللعبة.

وظلت لعبة Dying Light 2 هي اللعبة الأكثر تفضيلًا على Steam طوال عام 2021 تقريبًا قبل أن يزيلها Elden Ring.

ووفقًا لـ SteamDB، فقد صعدت اللعبة بالفعل إلى المركز السابع على الإطلاق أكثر الألعاب التي تم لعبها ، مع 891638 مستخدمًا متزامنًا، مع New World و Cyberpunk 2077 وDota 2 وCounter-Strike: GO و Lost Ark و PUBG: Battlegrounds ( أعلى) كونها الستة الأخرى في القائمة.

واستمر ذروة عدد اللاعبين المتزامنين في اللعبة في الازدياد بعد يوم من إطلاقها. كان لديها أكثر من 764000 لاعب في يوم الإطلاق ، وأكثر من 861000 في اليوم التالي ، وارتفع العدد إلى أكثر من 891000 في اليوم التالي.