شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وكالة ناسا تستعين بـ"سبيس إكس" لإرسال ثلاث بعثات أخرى لمحطة الفضاء الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منحت وكالة ناسا يوم الثلاثاء ثلاث بعثات إضافية إلى محطة الفضاء الدولية (ISS) لشركة SpaceX مقابل عقد بقيمة 3.49 مليار دولار.

وقالت ناسا إن العقد الخاص بـ Crew-7 و Crew-8 و Crew-9 هو جزء من قدرة النقل التجاري للطاقم التابع لناسا (CCtCap) ، والذي يتبع إشعار وكالة الفضاء الأمريكية بنيّة شراء الرحلات في ديسمبر 2021.

وبهذه الخطوة فإن هذا يرفع إجمالي المهام الخاصة بـ SpaceX إلى تسعة ويسمح لناسا بالحفاظ على قدرة أمريكية غير منقطعة للوصول البشري إلى المحطة الفضائية، وكجزء من المهمات ، تنقل المركبة الفضائية Crew Dragon التابعة لـ SpaceX وصاروخ Falcon 9 ما يصل إلى أربعة رواد فضاء إلى جانب البضائع الحرجة إلى محطة الفضاء.

وفي وقت سابق، تم التعاقد مع SpaceX للطيران ثلاث بعثات أخرى إلى محطة الفضاء الدولية: Crew-4 و Crew-5 في عام 2022 و Crew-6 في عام 2023، وقالت ناسا في بيان إن التمديد، وهو "سعر ثابت، تسليم غير محدد / كمية غير محددة".

وأضافت أن فترة أداء سبيس إكس تمتد الآن حتى 31 مارس 2028، وقالت كاثي لوديرز ، المدير المساعد لمديرية العمليات الفضائية التابعة لناسا ، في إشعار الوكالة: "من الأهمية بمكان أن نبدأ في تأمين رحلات جوية إضافية إلى المحطة الفضائية الآن ، لذلك نحن جاهزون لأن هذه المهمات ضرورية للحفاظ على وجود أمريكي في المحطة. تنوي تعديل عقد SpaceX ، المنشور في ديسمبر 2021.

وأضاف لوديرز: "إن قدرتنا على الإطلاق البشري في الولايات المتحدة ضرورية لاستمرار عملياتنا الآمنة في المدار ولبناء اقتصادنا في المدار الأرضي المنخفض".

وفي عام 2014 ، منحت وكالة ناسا عقود CCtCap إلى Boeing و SpaceX من خلال شراكة بين القطاعين العام والخاص كجزء من برنامج Commercial Crew التابع للوكالة، وبموجب CCtCap ، تصادق وكالة ناسا على أن نظام النقل الفضائي لمزود ما يلبي متطلبات الوكالة قبل القيام بمهام الطيران مع رواد الفضاء.