شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Tesla تقدم شحنًا مجانيًا للمركبات الكهربائية بالقرب من أوكرانيا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت شركة Tesla للسيارات الكهربائية في تقديم شحن فائق مجاني في العديد من البلدان في جميع أنحاء أوكرانيا للأشخاص الذين يفرون من البلاد بعد الغزو الروسي.

وفي رسالة بريد إلكتروني إلى المالكين المحليين ، أعلنت Tesla أنها بصدد إنشاء العديد من محطات Supercharger بالقرب من الحدود الأوكرانية مع تلك البلدان مجانًا لاستخدامها في كل من سيارات Tesla وغير الكهربائية Tesla ، وفقًا لموقع Electrek الخاص بتكنولوجيا السيارات.

عندما تتعرض مناطق العالم لكوارث طبيعية، من المعروف أن تسلا تقدم شحنًا فائقًا مجانيًا في تلك المناطق لإعطاء الناس شيئًا أقل للتفكير فيه عند الابتعاد عن الخطر.

وعلى سبيل المثال، عرضت شركة Tesla خدمة الشحن الفائق مجانًا للمالكين في عدة مناسبات أثناء الأعاصير في جنوب الولايات المتحدة، والآن ولأول مرة، تقوم تسلا بذلك ليس بسبب كارثة طبيعية .