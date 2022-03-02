تعرف على وحدات المرور الإلكترونية وطريقة استخدامها في مصر 2022

أطلقت الحكومة المصرية بالتعاون مع شركة أمان مجموعة من وحدات المرور الإلكترونية المنتشرة في الدولة للتسهيل على المواطنين وخدمتهم بشكل أفضل، حيث تقدم هذه الوحدات مجموعة متنوعة من الخدمات المرورية التي يحتاجها أي مواطن يمتلك سيارة.

وتعتبر الخدمة الأهم التي تقدمها وحدات المرور الإلكترونية هي الفحص الفني للسيارات طوال أيام الأسبوع من الصباح وحتى المساء، كما تستطيع عبر هذه الوحدات إستخراج الرخصة الخاصة بك وتجديد رخصة تسيير المركبة واستبدالها في حالة تلفها أيضًا.

وقد افتتحت الحكومة عدة وحدات إلكترونية في محيط القاهرة من ضمنها وحدة في مركز سيتي ستارز التجاري ووحدة أخرى في مركز داندي التجاري أيضًا، وتعمل هذه الوحدات ضمن مواقيت العمل اليومية المعتادة لهذه المراكز التجارية.

كما أصبحت قادرًا على طلب وحدة المرور المتنقلة التابعة لمحافظته لتصلك إلى أقرب مكان ويتم فحص سيارتك وترخيصها تحت المنزل دون أن تغادره.

الخدمات التي تقدمها وحدة المرور الإلكترونية

تقدم الوحدة مجموعة متنوعة ومختلفة من الخدمات التي تهم كل مواطن في مصر، كما أنها تسهل على المواطنين كثيرًا التعامل مع خدمات المرور والاستفادة منها بشكل كبير دون التعرض للإزعاج داخل مراكز المرور المعتادة أو الانتظار لوقت طويل.

وتستطيع عبر وحدة المرور الإلكترونية القيام بالأمور التالية:

فحص السيارات الفني لترخيص السيارة يوميًا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة العاشرة مساءً.

الحصول على جميع أنواع الرخصة وتجديدها وليس فقط ترخيص السيارات للمرة الأولى.

استخراج بدل تالف رخصة القيادة ورخصة السيارة لجميع محافظات الجمهورية، كما تستطيع استخراج بدل فاقد أيضًا بسهولة.

التقدم للحصول على الملصق الإلكتروني وتركيبه مباشرةً دون الحاجة للذهاب إلى المرور

طباعة الرخصة فوريًا وبشكل مباشر داخل وحدة المرور الإلكترونية واستلامها خلال دقائق

إرسال الرخصة إلى العنوان المسجل في الطلب الإلكتروني الذي أدخله المواطن

دفع جميع المستحقات المالية على رخصة السيارة من مخالفات وتأمين إجباري عبر إستخدام فيزا الدفع الإلكتروني.

استخدام وحدات المرور الإلكترونية

توجد أكثر من طريقة تسمح لك باستخدام خدمات وحدات المرور الإلكترونية بدايةً من حجز موعد لدى الوحدة والذهاب في الموعد نفسه، أو التوجه إلى الوحدة مباشرةً دون حجز أي موعد مسبق أو غيره.

حجز موعد في وحدات المرور الإلكترونية

تحتاج إلى توافر مجموعة من الشروط عند تقديمك للحصول على خدمات المرور الإلكترونية بالإضافة إلى تواجد مجموعة من الأوراق الرسمية معك أثناء حجز الخدمة وهي:

بطاقة رقم قومي ساري

بطاقة بنكية لدفع الرسوم حيث لا يمكنك الدفع إلا باستخدامها

يجب أن تكون المركبة ملاكي وأقل من 2030 سي سي أو دراجة نارية بالشروط نفسها

وجود شهادة براءة ذمة مالية سارية

خطاب رفع أو تجديد الحظر البنكي للأفراد فقط وليس الشركات

التوكيلات الممكنة المؤمنة لوكيل واحد من المالك مباشرةً ويجب ألا يمر عليه أربعة أعوام منذ إصداره

خطوات الحجز:

توجه في البداية إلى موقع بوابة مصر ومن ثم اختر حجز موعد بوحدات المرور الإلكترونية، واختر أقبل الشروط والأحكام.

بعد ذلك اختر الخدمة التي ترغب بالقيام بها سواءً كانت حجز موعد جديد أو تعديل موعد قمت بحجزه سابقًا أو إلغاء موعد.

بعد ذلك تنقلك الصفحة إلى شاشة إدخال البيانات الخاصة برخصتك، وتقوم هنا بإدخال جميع البيانات المطلوبة منك في الشاشة.

ومن ثم تنتظر قليلًا حتى يتم تحديد موعد لك وإعطائك رقم خاص بالحجز الخاص بك، وعندما تذهب إلي وحدة المرور الإلكترونية، فإنك تقوم بتقديم هذا الرقم، كما تتوجه في موعدك الذي تم تحديده لك مسبقًا.

أو يمكنك التوجه مباشرة الي وحدات امان دون الحاجه لحجز موعد

وتتمثل تكلفة ترخيص السيارات الجديدة في وحدات المرور الإلكترونية بالشكل التالي:

البند التكلفة ( جنيه مصري) براءة ذمة مالية 65 طلب فحص 27 رسوم طلب الفحص – قد تختلف بحسب نوع السيارة – 290 شنطة المستلزمات الطبية 769.5 تأمين 312 قيمة الضريبة عن رخصة 3 سنوات تختلف بحسب نوع السيارة وسعتها – بالنسبه لتجربتنا مع سياره موديل 2009 تكلفتها 1700 رسوم الخدمة 400 رسوم الفحص 100

وتقوم وحدات المرور الإلكترونية بعرض مجموعة متنوعة من الخدمات التي تشمل الاشتراك في خدمة الإنقاذ السريع على الطريق والفحص الإلكتروني للسيارة.

وعندما تنتهي من كل هذه الخطوات، فإنك تنتظر لعدة دقائق حتى يتم طباعة الرخصة وتسليمها لك يدويًا في اليوم نفسه.

فروع وحدات المرور الإلكترونية :

لم تنتشر وحدات المرور الإلكترونية في جميع المحافظات أو المناطق حول الجمهورية بعد، ولكنها موجودة في الكثير من المناطق المزدحمة والقريبة من مختلف السكان والأحياء السكنية بالدولة، ويمكنك الوصول إلى وحدات المرور الإلكترونية في واحد من الأماكن التالية:

القاهرة – وحدة (مول سيتى ستارز – الطابق السابع).

القاهرة – وحدة (ميفيدا – القاهرة الجديدة).

القاهرة – وحدة المتنقلة (مسجد عمر مكرم).

القاهرة – الوحدة المتنقلة (أرض المعارض – مدينة نصر). ​​

​​ الجيزة – وحدة ​(داندى مول).

الجيزة – وحدة​ (الحصرى – موقف الحافلات).

الجيزة – الوحدة المتنقلة (ميدان درة – الشيخ زايد).

الجيزة – الوحدة المتنقلة (ميدان الثورة – الدقى).

مطروح – وح​دة (مراسى).

مطروح – الوحدة المتنقلة (مطروح).

الغربية – وحدة (نادى طنطا).

البحر الأحمر – وحدة (سيتى سنتر – الغ​ردقة).

أسوان – الوحدة المتنقلة (أسوان).

الأسكندرية – وحدة (كارفور -سيتى سنتر).

الأسكندرية – وحدة (نادى سموحة).

بورسعيد – وحدة (الحى الإماراتى).

تجربتنا عند زيارة وحدات المرور الإلكترونية:

توفر الوحدات الإلكترونية الكثير من الوقت للمستخدمين، حيث توفر عليهم وقتًا كان يضيع في الانتظار داخل وحدات المرور المعتادة، وذلك كان يجعل الكثيرون يتجهون لعمل توكيلات رسمية لبعض الموظفين من أجل ترخيص سياراتهم ومركباتهم دون أن يغادروا منزلهم.

وبالتالي فإن عملية استخدام الوحدات الإلكترونية توفر الأموال والوقت، كما أنها أسهل كثيرًا والأماكن الخاصة بها مجهزة لاستقبال المواطنين وراحتهم.

وكونها تعمل طوال اليوم من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة العاشرة مساءً يجعلها مناسبة لجميع الموظفين الذين لا يستطيعون الذهاب إليها في الصباح الباكر.

وتعتبر وحدات المرور الإلكترونية خطوة هامة في الانتقال الإلكتروني للحكومة المصرية والتقديم على جميع الخدمات المتنوعة والمختلفة الخاصة بهم والتي يحتاجها المواطنون كثيرًا.

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