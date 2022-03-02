“إنستغرام” تكشف النقاب عن ميزة جديدة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 2 مارس 2022 07:09 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 2 - مارس - 2022 4:06 مساءً

كشفت “انستغرام” النقاب عن ميزة جديدة اذ أطلقت الشركة خاصية جديدة لمنصتها الرقمية، تتمثل في ”تسميات توضيحية أوتوماتيكية“ (auto-generated captions) لمقاطع الفيديو، حيث كان على صانعي المحتوى إضافة التسميات التوضيحية يدويًا إلى مقاطع الفيديو الخاصة بهم.

وتُعتبر التسمية التوضيحية هي عملية تحويل المحتوى الصوتي لبث تلفزيوني، أو فيلم أو فيديو أو أي إنتاج آخر إلى نص مقروء وعرضه على شاشة.

وفي منشور على موقع تويتر، كشفت الشركة أن ”إضافة التسميات التوضيحية ستجعل الوصول إلى إنستغرام أكثر سهولة للمستخدمين أصحاب الهمم الذين يعانون من الصمم وضعف السمع“، مؤكدة أن الميزة الجديدة مفيدة أيضًا للمستخدمين الذين يفضلون مشاهدة مقاطع الفيديو دون صوت، موضحةً أن ”التسميات التوضيحية الأوتوماتيكية“ يتم إطلاقها بـ 17 لغة مختلفة، بما في ذلك الإنجليزية والإسبانية والبرتغالية والفرنسية والعربية والفيتنامية والإيطالية والألمانية والتركية والروسية والتايلندية والتاغالوغية والأردية والماليزية والهندية والإندونيسية واليابانية.

بدوره، تحدّث رئيس الشركة، آدم موسيري، على حسابه الشخصي عبر ”تويتر“، عن الميزة الجديدة التي ”طال انتظارها لمدة طويلة“، لافتًا الى أن المستخدمين سيكون لهم الخيار لتشغيل الميزة أو إيقافها من خلال الانتقال إلى الإعدادات في التطبيق وتبديل خيار ”إظهار التسميات التوضيحية“.

ويأتي إطلاق الميزة الجديدة بعد يوم من إعلان ”إنستغرام“ أنها تنهي دعم تطبيقها المستقل المعروف باسم ”IGTV“.

وكجزء من الإعلان، قالت إنها ستركز الآن على وجود جميع مقاطع الفيديو على منصتها الرئيسية، كما أنها ستستمر في تبسيط وتحسين أداء الفيديوهات عبر المنصة خلال الأشهر المقبلة، لافتة الى ان “الفيديو يعدّ جزءًا كبيرًا من سبب استمتاع الأشخاص بإنستغرام، ونحن نحب الطريقة التي يستخدمها مجتمع المبدعين للتعبير عن أنفسهم والتعاون مع الآخرين والتواصل مع متابعيهم“.

وقامت الشركة في الآونة الأخيرة بإضافة العديد من الميزات إلى منصتها وعملت على تطويرها بشكل ملحوظ للتنافس بشكل أكبر وأفضل مع عدوها اللدود ”تيك توك“.

كما ركزت على ميزة ”Reels“، حيث إنها سمحت للمستخدمين بإعادة دمج أي محتوى فيديو على التطبيق.