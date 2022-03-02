شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كوريا الجنوبية: تسويق خدمات الجيل السادس (6G) بحلول 2028 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزيرة العلوم الكورية الجنوبية ليم هي -سوك، إن كوريا ستدفع لتسويق خدمات الجيل السادس (6G) بحلول عام 2028 تقريبًا.. مشيرة إلى أن الشبكة ستكون أسرع 50 مرة من الحالية وستقوم بتغطية موسعة تصل إلى 10 كيلومترات فوق سطح الأرض.

ونقلت وكالة يونهاب عن الوزيرة قولها خلال مشاركتها في ملتقى عالم الهاتف النقال (MWC) 2022، ببرشلونة، أن كوريا الجنوبية حققت تقدمًا ملموسًا في سرعة شبكة الجيل الخامس وتغطيتها منذ أن أصبحت أول دولة تقوم بتسويق خدمات هذه الشبكة في أبريل 2019.

وأوضحت أن كوريا الجنوبية ستمضي قدمًا لاكتشاف عصر جديد مع التقنيات الرقمية المبتكرة، بما يشمل الميتافيرس وسلسلة الكتل والذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا الكلاود.