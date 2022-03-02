شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه؟.. تيك توك يزيد من مدة عرض الفيديوهات لمنافسة يوتيوب وفيس بوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت TikTok أنها ستقوم بتوسيع الحد الأقصى لطول مقاطع الفيديو على النظام الأساسي إلى 10 دقائق، فيما ينظر المحللون إلى هذه الخطوة على أنها محاولة من العملاق الصيني للاستيلاء على منصة فيديو Google على موقع YouTube.

وهذه هي أكبر زيادة في طول مقاطع الفيديو التي أعلن عنها TikTok حتى الآن، وفي يوليو الماضي ، زادت الشركة الحد الأقصى لطول مقاطع الفيديو إلى 3 دقائق، ووفقًا لمستشار ومحلل وسائل التواصل الاجتماعي مات نافارا ، تم تزويد بعض المستخدمين بأخبار التحديث كإخطار داخل التطبيق.

وقال أيضًا إن TikTok تختبر أيضًا حدود تحميل مدتها 3 و 5 دقائق مع المبدعين لبعض الوقت، وتجدر الإشارة إلى أنه مع طول التحميل الجديد ، لن تتنافس TikTok مع Instagram Reels فحسب ، بل ستنافس أيضًا YouTube.

وبالنسبة لأولئك الذين لا يعرفون ، من السهل تحقيق الدخل من مقاطع الفيديو الطويلة ، كما أنها تبقي الأشخاص على المنصة لفترة أطول، ويقترح Matt Navarra أن TikTok يمكن أن يفعل مع منزل مخصص لمحتوى أطول في التطبيق ، لأنه لا يجلس جيدًا في الخلاصة الرأسية مع أشياء أقصر يستخدمها الأشخاص للتمرير بسرعة.

وعندما تم إطلاقه في عام 2016 ، سمح TikTok للمستخدمين فقط بتحميل مقاطع فيديو تصل مدتها إلى 15 ثانية، ثم تمت زيادة حد الطول لاحقًا إلى 60 ثانية لجذب المزيد من المبدعين إلى نظامها الأساسي.

كما أعلنت TikTok في وقت سابق من هذا الشهر ، فإنها تعمل أيضًا على طرق لتقييم المحتوى وتقييده حسب العمر على النظام الأساسي. بهذا ، تريد الشركة منع وصول محتوى البالغين إلى المستخدمين المراهقين، وكشفت المنصة أنها تختبر طرقًا مختلفة لكيفية تقييد المحتوى المصنف للبالغين من الوصول إلى حسابات المستخدمين الأصغر سنًا.