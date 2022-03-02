شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انستجرام تقدم تسميات توضيحية تلقائية لمقاطع الفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إن المنافسة الشرسة بين Instagram و TikTok تؤتي ثمارها، وتقوم الشبكة الاجتماعية بمطابقة منافستها من خلال تقديم تسميات توضيحية تلقائية (التي استخدمها TikTok منذ أبريل الماضي ) لمقاطع الفيديو في خلاصتك، وسيتم تمكينها افتراضيًا لمنشئى المحتوى أيضًا، وفقا لتقرير engadged.

كما ستتوفر التسميات التوضيحية التي يتم إنشاؤها تلقائيًا في البداية بلغات "مختارة" ، لكن Instagram يأمل في توسيعها لتشمل المزيد من اللغات والبلدان.

ولن يكون الذكاء الاصطناعي وراء التسميات التوضيحية خاليًا من العيوب، ويتوقع Instagram أن "تستمر الجودة فى التحسن" مع تعلم الذكاء الاصطناعى.

ويجب أن تعمل الإضافة على تحسين إمكانية الوصول للمستخدمين الصم وضعاف السمع، والذين سيكون لديهم المزيد من الخيارات لفيديو الكلمات المنطوقة، ولن يضطر المنتجون إلى إضافة تسميات توضيحية يدويًا بأنفسهم. ومع ذلك أشار Instagram أيضًا إلى أن هذا يجب أن يساعد الأشخاص الذين يفضلون ببساطة مشاهدة الفيديو مع إيقاف تشغيل الصوت، ولن تضطر إلى تبديل مستوى الصوت فقط لفهم ما يقوله شخص ما.

وفى هذا الصدد، قد تغير التسميات التوضيحية التلقائية عادات Instagram الخاصة بك ومن المحتمل أن تشاهد مقطع فيديو على الفور بدلاً من التمرير أو حفظه لوقت لاحق، وهذه أخبار جيدة لإحصائيات مشاهدة Instagram بالطبع ، لكنها قد تساعد أيضًا نجوم وسائل التواصل الاجتماعى الطموحين فى بناء جماهيرهم.