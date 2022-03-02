صدام شديد بين فيسبوك وروسيا بسبب الحرب علي أوكرانيا !

اصتدم فيسبوك بروسيا بسبب الحرب علي أوكرانيا في عدة مناوشات مابين الطرفين. قالت شركة فيسبوك إنها فككت شبكة معلومات روسية تتألف من أفراد ومواقع تروج لأخبار كاذبة عن الغزو الروسي لأوكرانيا. وقالت شركة Meta الشركة الأم لفيسبوك إن الشبكة “صغيرة نسبيًا” ، وتتألف من حوالي 40 حسابًا وصفحة ومجموعات على Facebook و Instagram. ليس من الواضح متى بدأت المجموعة عملها مؤخرًا ، لكن Meta تقول إنها جذبت متابعين على Facebook ومتابعين على Instagram.

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فيسبوك يزيل شبكة معلومات روسية تروج لأخبار عن الحرب في أوكرانيا

تم تشغيل الشبكة من قبل أفراد في روسيا وأوكرانيا وقال موقع فيسبوك أن هذه الشبكة قامت بإعداد حسابات مزيفة عبر شبكات اجتماعية متعددة (بما في ذلك YouTube و VK و Telegram ، بالإضافة إلى منصات Meta الخاصة) لكي تبدو حقيقية للمحققين. استخدموا الصور التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي كصور للملفات الشخصية وتم تصويرهم على أنهم “محرري أخبار ، ومهندس طيران سابق ، ومؤلف منشور علمي عن الهيدروغرافيا.”

وفقًا لميتا

فإن المجموعة “تدير عددًا قليلاً من المواقع الإلكترونية التي تتنكر في شكل منافذ إخبارية مستقلة ، وتنشر مزاعم حول خيانة الغرب لأوكرانيا”. وتقول الشركة إنها وجدت روابط بين هذه الشبكة وعملية أخرى قامت بإزالتها في أبريل 2020.

روسيا تُقيد جزئياً الوصول لفيسبوك

قالت روسيا إنها تقيد جزئيا الوصول إلى شركة Meta Platforms Inc على فيسبوك ، متهمة إياها بـ “الرقابة” على وسائل الإعلام الروسية. تحاول موسكو فرض سيطرة أكثر إحكامًا على الإنترنت وهو أمر يقول النقاد إنه يهدد حرية الأفراد والشركات ، وهو جزء من حملة أوسع ضد المعارضين الصريحين للكرملين. ولم يتضح على الفور ما الذي ستشمله قيود روسيا على فيسبوك. في العام الماضي أبطأت موسكو سرعة تويتر في خطوة عقابية.

روسيا تتهم فيسبوك بتجاهل مطالبها

قالت هيئة تنظيم الاتصالات الحكومية إن فيسبوك تجاهلت مطالبها برفع القيود المفروضة على أربعة منافذ إعلامية روسية على منصتها – وكالة أنباء RIA و Zvezda TV التابعة لوزارة الدفاع ومواقع gazeta.ru و lenta.ru.

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فيسبوك يواجه غرامات كبيرة في روسيا

يحذف Facebook بعض المحتويات المحظورة في روسيا ، لكنه لا يزال يواجه غرامة كبيرة. أثار موقع Facebook ، الذي لم يكن لديه تعليق فوري ، غضب السلطات الروسية بالفعل. تفرض موسكو بشكل روتيني غرامات صغيرة على الشركة بسبب ما تقول إنه فشل في حذف المحتوى غير القانوني بسرعة كافية. في ديسمبر ، أصدرت غرامة أكبر بكثير قدرها 2 مليار روبل (24.27 مليون دولار) لما وصفته بالفشل المتكرر في حذف المحتوى.

وزادت موسكو أيضًا من ضغوطها على وسائل الإعلام المحلية ، مهددة بمنع التقارير التي تحتوي على ما تصفه بـ “معلومات كاذبة” بشأن عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

تويتر يشارك فيسبوك

يقول موقع Twitter إنه كان مشغولًا أيضًا بإزالة شبكات المعلومات المضللة المرتبطة بالغزو الروسي لأوكرانيا. قالت الشركة لشبكة NBC News إنها حظرت أكثر من عشرة حسابات تشارك روابط إلى موقع دعائي يسمى Ukraine Today.