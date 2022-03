Samsung Galaxy S22 Plus الهاتف الأوسط في عائلة سامسونج الجديدة، سامسونج جالاكسي اس 22 بلس هاتف جيد وللأسف هو الذي يصلح أخطاء أخيه الأصغر الاس 22، بطارية أفضل مع شاشة بسطوع أفضل فقط، اجمالًا Samsung Galaxy S22 Plus -رغمًا عن جودة اس 22- اعتبره صفقة أفضل لذلك Samsung Galaxy S22 Plus جيد.