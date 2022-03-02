شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: متجر Google Play يزيل المعلومات الموجودة فى آخر تحديث للتطبيقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أزال متجر Google Play إمكانية المستخدمين في معرفة وقت آخر تحديث للتطبيقات وهذه الميزة قياسية في معظم متاجر تطبيقات الأجهزة المحمولة لأنها تعمل كأداة مفيدة لأصحاب الهواتف المحمولة للبقاء على إطلاع على برامجهم، ولكن الآن يتم إبقاء مستخدمي Android فى الظلام، على الرغم من أن المعلومات الأخرى مثل حجم الملف ورقم الإصدار لا تزال متاحة للجمهور في متجر Google Play، إلا أن إزالة ميزة "آخر تحديث" في واجهة المستخدم قد حيرت العديد من المستخدمين، وفقا لتقرير digitaltrend.

ويبدو أن هذا التغيير قد مر وقتًا طويلاً حيث اختبرت Google المياه في نوفمبر عن طريق إزالة الميزة لمستخدمين محددين، ومع ذلك فقد قوبلت برد فعل عنيف من المعجبين، وبعد الاختبارات تمت إعادة الميزة وبدا كما لو أن متجر Play Store كان يعود إلى طبيعته إلى الأبد، ولكن اعتبارًا من الآن اختفى قسم "آخر تحديث" لجميع مستخدمى Android .

وتعد إزالة مثل هذا الجزء المهم من المعلومات خطوة غريبة حيث يتحقق العديد من المستخدمين من مدى تكرار تحديث التطبيقات قبل تنزيلها لمعرفة مدى دعمها جيدًا، وسيقوم المستخدمون الذين قاموا بالفعل بتنزيل التطبيقات بفحص المتجر بشكل روتيني لمعرفة ما إذا كانت التحديثات التي طال انتظارها قد تم نشرها، ويؤدي توفير مثل هذه المعلومات إلى إبقاء المستخدمين على اطلاع ولا يبدو أن له أي جوانب سلبية ولكن على الرغم من ذلك فقد اختفت الميزة ببساطة.

ومع ذلك، فإن أولئك القلقين بشأن الميزة المفقودة ليسوا محظوظين تمامًا، على الرغم من أن متجر Play لا يعرض المعلومات الموجودة في التطبيق بعد الآن، إلا أنه لا يزال متاحًا للعرض في إصدار المتصفح.

ويمكن لأي شخص يبحث عنها القفز على جهاز كمبيوتر (أو مجرد استخدام متصفح الهاتف المحمول الخاص به) والعثور على المعلومات الواردة أدناه في مراجعات المستخدم ضمن قسم "معلومات إضافية، وليس من الواضح حاليًا المدة التي سيحتفظ بها إصدار المتصفح من متجر Play بهذه الميزة، لكنها لا تزال قيد التشغيل في الوقت الحالي،وكان لمستخدمي Android رد فعل مشابه للتغيير كما فعلوا عندما كان يتم اختباره في نوفمبر 2021.

وذهب الكثيرون إلى Reddit للتعبير عن شكاواهم، وناقش البعض حتى التبديل إلى منتجات Apple ، مستشهدين بتغيير متجر Google Play كقشة نهائية، وعند مقارنة متجرين للتطبيقات يوفر iOS App Store الكثير من نفس المعلومات مثل متجر Play ، ولكنه يحتفظ بسجل مفصل لما تم إجراؤه من تغييرات على التطبيقات ومتى تم طرحها.