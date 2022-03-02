شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تعلن إيقاف بيع منتجاتها فى روسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضمت Apple اليوم إلى قائمة شركات التكنولوجيا التي استجابت للغزو الروسي المستمر لأوكرانيا في أهم خطوة لها حتى الآن، وأوقفت الشركة مؤقتًا مبيعات خط إنتاجها بالكامل فى روسيا بأثر فورى، وفقًا لتقارير بلومبرج.

وأدى القرار إلى وقف المبيعات التي تتم عبر متجر Apple عبر الإنترنت في روسيا، ويتم الترحيب الآن بالأشخاص الذين يحاولون شراء أحد منتجات Apple عبر متجر Apple الروسي برسالة "التسليم غير متوفر" ، وفقًا لتقارير MacRumors.

كما أصدرت شركة آبل بيانًا أكد فيه التطورات وأضافت أنها أوقفت بالفعل تصدير منتجاتها إلى روسيا اعتبارًا من الأسبوع الماضى، بالإضافة إلى ذلك تم تقييد العديد من خدمات Apple - بما في ذلك Apple Pay بشدة في البلاد، وقامت Apple أيضًا بإزالة تطبيقات RT News و Sputnik News من جميع متاجر التطبيقات خارج روسيا، وقامت الشركة أيضًا بتعطيل بيانات حركة المرور الحية والحوادث الحية في أوكرانيا كإجراء احترازي.

ونظرًا لأن Apple لا تدير متاجرها التقليدية في الدولة ، فلا يزال من غير الواضح ما إذا كانت المبيعات غير المتصلة لمنتجات Apple في روسيا ستتأثر بهذه الخطوة، ويتم التعامل مع مبيعات Apple غير المتصلة بالإنترنت في روسيا بواسطة موزعي Apple الرسميين، ومع ذلك مع توقف Apple عن تصدير منتجات Apple إلى روسيا ، قد لا تتمكن هذه المتاجر من تجديد مخزونها بمجرد نفاد المخزون الحالى.

ويأتى قرار شركة Apple بوقف مبيعات المنتجات فى روسيا بعد أسبوع تقريبًا من إرسال نائب رئيس الوزراء الأوكرانى ميخايلو فيدوروف رسالة إلى الرئيس التنفيذي لشركة Apple Tim Cook وطلب منه إيقاف مبيعات الأجهزة في البلاد، كما أراد رئيس الوزراء من شركة آبل منع وصول متجر التطبيقات لعملائها الروس.

وفى أواخر الأسبوع الماضي، أصدر الرئيس التنفيذي لشركة Apple ، Tim Cook ، بيانًا قال فيه إنه "قلق للغاية" بشأن الوضع برمته في أوكرانيا، وقال إن الشركة كانت تحاول مساعدة فريق Apple في أوكرانيا مع دعم الجهود الإنسانية المحلية.

وتعد روسيا وسكانها البالغ عددهم 144 مليون نسمة سوقًا مهمًا إلى حد ما لشركة Apple، ويبقى أن نرى مدى تأثير القرار على آفاق آبل المستقبلية في روسيا.