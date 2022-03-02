شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تحتاج معرفته عن إغلاق انستجرام لتطبيق IGTV والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضحت شركة فيس بوك أنها ستركز الفترة المقبلة على تنسيق الفيديو القصير Reels للمضي قدمًا فى سوق المنافسة، ولتحقيق ذلك أعلن انستجرام الآن أنه ينهى دعم تطبيقه المستقل لـ IGTV.

ووفقًا لـ TechCrunch، ستزيل الشركة التطبيق من متاجر التطبيقات الشهر المقبل، وتأتي هذه الخطوة بعد بضعة أشهر من دمج النظام الأساسي المملوك لشركة Meta بين مفهوم فيديو IGTV وتغذية الفيديو في كيان واحد يسمى Instagram Video.

وجاء في منشور الشركة "سنركز على الحصول على جميع مقاطع الفيديو على تطبيق انستجرام الرئيسى، ونعتقد أن هذا يسهل على الأشخاص الحصول على كل هذه الميزات والقدرات فى التطبيق الرئيسى، ونحن متحمسون لمواصلة تبسيط وتحسين الفيديو فى تطبيق انستجرام الرئيسى خلال الأشهر المقبلة".

وبصرف النظر عن هذا ، تقدم الشركة ميزات مثل عارض ملء الشاشة وخيار النقر لكتم الصوت، ويعمل انستجرام أيضًا على إنشاء طريقة واحدة لمشاركة مقاطع الفيديو الخاصة بك، والجمع بين أدوات الإنشاء وتقديم طرق جديدة لاكتشاف المحتوى.

وستبدأ المنصة أيضًا في اختبار تجربة إعلانية جديدة، والتى ستسمح للمبدعين بجني الأرباح من الإعلانات المعروضة على Reels، والعائد من الإعلانات سيكون بالإضافة إلى المكافأة.

وبالنسبة لأولئك الذين ليسوا على دراية ، يمكن أن تصل مدة مقاطع الفيديو المنشورة على الخلاصة الآن إلى 60 دقيقة. قبل التغيير ، تم حجز الطول لمقاطع فيديو IGTV فقط ولعرض مقاطع الفيديو تلك، كان على المستخدمين مغادرة التطبيق الرئيسى.

يمكن للمستخدمين الآن ببساطة تحميل مقاطع فيديو تصل مدتها إلى 60 دقيقة من خلال النقر على "+" في الركن الأيمن العلوى من الصفحة الرئيسية. تبلغ مدة معاينة الفيديو على الصفحة الرئيسية الآن 60 ثانية وتقتصر المعاينة على 15 ثانية إذا كانت مؤهلة كإعلان.