تحذير من عاصفة وذروة ارتفاع درجات الحرارة اليوم

الشارقة - اميمة ياسر - تواصل درجات الحرارة الارتفاع على أنحاء الجمهورية كافة، حيث من المتوقع أن تبلغ ذروتها اليوم الأربعاء، وتسجل العظمى في القاهرة الكبرى 27 درجة مئوية، قبل أن تنخفض مرة أخرى اعتبارًا من الخميس بقيم تتراوح ما بين 4 إلى 6 درجات مئوية على كافة الأنحاء أيضًا.

وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إنه يسود حالة من الطقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، دافئ على السواحل الشمالية، شديد البرودة ليلًا في جميع المناطق المصرية.

كما أصدرت الهيئة تحذيرًا من حالة البحر المتوسط الذي يشهد اليوم نشاط لرياح قوية شمالية غربية تصل إلى حد العاصفة غير المكتملة، وتبلغ سرعتها ما بين 30 إلى 35 عقدة/ الساعة.

وأوضحت هيئة الأرصاد أن حالة الاضطراب التي تشهدها حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط، تبدأ اعتبارًا من اليوم الأربعاء وتستمر حتى يوم الجمعة الموافق 4 مارس الجاري، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة نتيجة تكاثر السحب المنخفضة الممطرة على البحر، بالإضافة إلى ارتفاع الأمواج بقيم تصل إلى 5 أمتار فوق سطح البحر المتوسط، مما يجعله غير مؤهلًا لأعمال الصيد والملاحة.

كما تشهد السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري سقوط أمطار خفيفة يومي الأربعاء والخميس، ونشاط لرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وووسط سيناء وشمال الصعيد، قد تكون مثيرة للأتربة والرمال على بعض المناطق.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية علىى البحر المتوسط يوم الخميس، وتصل سرعة الرياح ما بين 60 إلى 70 كم/ الساعة، وترتفع الأمواج على إثرها إلى 5 أمتار.