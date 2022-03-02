شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. تعرف على كيفية إخفاء حالة الإنترنت على انستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد انستجرام أحد أكثر تطبيقات الوسائط الاجتماعية شيوعًا والأكثر استخدامًا والتي يستخدمها ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم، ومع تزايد عدد المستخدمين ، أصبحت الخصوصية هي الشغل الشاغل.

ونظرًا لأن العديد من المستخدمين يريدون أن يُنظر إليهم على أنهم نشيطون جزئيًا أو غير نشطين للمستخدمين الآخرين ، فإن تطبيق الوسائط الاجتماعية يسمح لهم بتعطيل حالة نشاطهم التي لن تسمح لمستخدمي انستجرام الآخرين برؤيتك عندما تكون متصلاً بالإنترنت في الوقت الفعلي.





لماذا لا يُظهر انستجرام حالة نشاطي؟لا يمكن للآخرين رؤية حالة نشاطك على انستجرام لأنك ألغيت تنشيط خيار حالة النشاط. علاوة على ذلك ، لن تتمكن أنت أيضًا من رؤية حالة نشاط الآخرين.





كيف يمكنك أن ترى عندما كان شخص ما نشطًا آخر مرة على انستجرام 2022؟يمكنك رؤية حالة النشاط الأخيرة للشخص الآخر بجوار صورة ملفه الشخصي. على سبيل المثال ، إذا قام شخص ما بالوصول إلى انستجرام الخاص به الأسبوع الماضي ، فسترى عبارة "نشط قبل أسبوع" بجوار صورة ملفه الشخصي. أيضًا ، سترى نقطة خضراء بجوار أسمائهم عندما يكونون نشطين.





هل يمكنك إخفاء حالة نشاطك على انستجرام عن شخص واحد؟حاليًا ، لا توجد طريقة تسمح لك بإخفاء حالة نشاطك عن شخص واحد على انستجرام. عند إيقاف تشغيل حالة نشاطك ، لن يتمكن متابعيك من رؤيتك عندما تكون متصلاً بالإنترنت.





ماذا يعني أن تقول إن شخصًا ما كان نشطًا اليوم على انستجرام؟نشط اليوم على انستجرام يعني أن المستخدم كان يصل إلى انستجرام في آخر 24 ساعة، علاوة على ذلك ، يعني النشط الآن على انستجرام أن الشخص كان نشطًا في آخر 5 دقائق.