تكنولوجيا: جوجل وميتا يواجهان عقوبات في روسيا .. اعرف السبب

القاهرة - سامية سيد - من بين شركات الإنترنت التي تواجه إجراءات عقابية محتملة في روسيا، شركة جوجل، التابعة لشركة Alphabet Inc وشركة Meta Platforms Inc المالكة لفيس بوك، بعد إخفاقها في فتح مكاتب محلية واتخاذ إجراءات أخرى يقتضيها قانون الاتصالات.

وألزم التشريع الروسي الذي وقعه الرئيس فلاديمير بوتين شركات وسائل التواصل الاجتماعي الأجنبية التي لديها أكثر من 500 ألف مستخدم يوميًا بفتح مكاتب محلية منذ يوليو 2021 أو الخضوع لقيود شديدة مثل الحظر التام.

وفي نوفمبر، أدرجت مؤسسة روسكومنادزور، وهي جهة تنظيم الاتصالات الحكومية، 13 شركة أرادت تأسيسها رسميًا على الأراضي الروسية وقالت الشهر الماضي إنها ستبدأ في فرض قيود بحلول نهاية فبراير، وقبل الموعد النهائي يوم الاثنين ، لم يمتثل سوى عدد قليل، فيما زاد الغزو الروسي لأوكرانيا الأسبوع الماضي من الضغط على الشركات الغربية للضغط على بوتين بأي طريقة ممكنة.

وتتطلب القواعد الجديدة أيضًا من الشركات التسجيل لدى منظم الاتصالات الروسي Roskomnadzor وأن يكون لديها نظام لإرسال شكاوى المستخدمين، وقد امتثلت Apple Inc و Spotify Technology SA تمامًا قبل بدء القتال في أوكرانيا ، وأظهر موقع Roskomnadzor الإلكتروني يوم الاثنين أيضًا أن تطبيق المراسلة لشركة Rakuten Group Inc Viber أكمل جميع الخطوات المطلوبة.

وأوفت ست شركات أخرى بسياسة واحدة على الأقل لكنها لم تنشئ كيانًا قانونيًا روسيًا أو مكتبًا محليًا، وأظهر الموقع الحكومي في وقت متأخر من يوم الإثنين أن تلك الشركات هي جوجل و Meta و Twitter Inc و ByteDance's TikTok و Zoom Video Communications Inc وتطبيق الفيديو Likee الخاص بـ JOYY Inc.

ولم تتخذ أربع شركات - أداة الدردشة Discord ، ووحدة البث المباشر Twitch التابعة لشركة Amazon.com Inc ، وتطبيق المراسلة Telegram وخدمة الإشارات المرجعية Pinterest Inc - أي خطوات للامتثال ، وفقًا لموقع الويب.

وقال Likee إن ملفه في 16 فبراير لتشكيل كيان قانوني روسي قيد المراجعة وأنه يخطط للامتثال للقانون، وامتنع موقع تويتر عن التعليق بينما لم تستجب 11 شركة أخرى لطلبات التعليق، وقالت روسكومنادزور الشهر الماضي إنها ستبدأ في منع الشركات غير الملتزمة من بيع الإعلانات في روسيا.

وكانت قد قالت سابقًا إن منع الوصول إلى الخدمات المستهدفة سيكون الملاذ الأخير، وأن العقوبات الأخرى يمكن أن تشمل الحد من جمع البيانات وتحويل الأموال، فيما يعد التنظيم هو جزء من حملة أوسع للسيطرة على الإنترنت يقول النقاد إنها تهدد حرية الأفراد والشركات.

وأصدرت السلطات في روسيا غرامات صغيرة لشركات التواصل الاجتماعي في العام الماضي لتجاهلها مطالبها بفرض رقابة على النشطاء أو المعلومات المناهضين للحكومة.