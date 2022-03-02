رداً على الغزو العسكري.. آبل توقف مبيعات جميع منتجاتها في روسيا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 2 مارس 2022 07:09 صباحاً - منذ ساعتين

قالت أبل، الثلاثاء، إنها أوقفت كل مبيعات منتجاتها في روسيا، ردا على الحرب الروسية على أوكرانيا.

وقالت الشركة في بيان: “نشعر بقلق عميق حيال الغزو الروسي لأوكرانيا ونقف مع كل الناس الذين يعانون نتيجة للعنف.”

وأضافت قائلة: “نحن ندعم المساعي الإنسانية وتقديم المساعدة لأزمة اللاجئين المتداعية ونبذل كل ما في وسعنا لدعم فريقنا في المنطقة”.

وحددت أبل عددا من الخطوات ردا على الحرب، تشمل وقف كل الصادرات إلى قنوات مبيعاتها في روسيا.

وقالت الشركة إن أبل باي وخدمات أخرى جرى تقييدها.

وظل المستخدمون في روسيا، الثلاثاء، قادرين على الوصول إلى أبل ستور على الانترنت، لكن محاولات لشراء هواتف آيفون أظهرت أنها غير متاحة للتسليم.

وتأتي الخطوات الصارمة لشركات التكنولوجيا العالمية، بعدما أعلنت شركة “فيسبوك” عن حظر وسائل الإعلام الحكومية الروسية من القيام بالإعلانات والترويج على منصاته.

وأعلن رئيس قسم الأمن السيبراني في “فيسبوك”، ناثانيال غليخر، السبت الماضي، أن موقع التواصل الاجتماعي حظر وسائل الإعلام الحكومية الروسية من القيام بالإعلانات والترويج على منصاته.

كما قال عبر صفحته الخاصة على “تويتر”: “نحن الآن سنمنع وسائل الإعلام الحكومية الروسية من الإعلان والترويج أو تحقيق الدخل من على منصتنا في أي مكان في العالم”.