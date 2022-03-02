شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. اعرف الاختلافات بين iPhone 13 Pro و iPhone 4 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت أبل مؤخرًا عن سلسلة آيفون 13 الجديدة، حيث يعد هاتف iPhone 13 Pro من أبل واحد من أبرز الهواتف التى تم إطلاقها، إذ تضمن مجموعة من التحسينات والترقيات، لذا نعقد فيما يلى مقارنة بينه وبين هاتف iPhone 4 كما يلى:



هاتف iPhone 13 Pro هاتف iPhone 13 Pro الشاشة: شاشة 6.1 بوصة.

نوع الشاشة: شاشة OLED.

دقة الشاشة: بدقة 2532 × 1170 بيكسل.

المعالج: معالج A15 Bionic.

الذاكرة الداخلية: 500GB.

نظام التشغيل: ( iOS 15.x) .

البطارية: بقوة 3125 mAh.

الكاميرا الخلفية: ثلاثية 12 ميجابكسل.

الكاميرا الأمامية: 12 ميجابكسل.



هاتف iPhone 4 هاتف iPhone 4 نظام التشغيل: يعمل بنظام iOS 7.

أبعاد الهاتف: 114.3×58.6×9.3 ملم.

مساحة الشاشة :شاشة 3.5 بوصة.

دقة الشاشة: 640×960 بيكسل.

الكاميرا الخلفية: كاميرا 5 ميجا بيكسل.

الكاميرا الأمامية: كاميرا امامية 0.3 ميجا بيكسل.

المعالج : معالج Apple A4.

الرامات: 0.5 جيجا بايت.

الذاكرة الداخلية: 32 جيجا بايت.

البطارية: بقوة 1420 mAh.