شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كندا تستثمر 189 مليون دولار لتطوير صناعة أشباه الموصلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير فيدرالي، إن كندا ستستثمر ما مجموعه 240 مليون دولار كندي (189 مليون دولار) في صناعة أشباه الموصلات لتعزيز التصنيع والبحث في الرقائق التي تعتبر بالغة الأهمية للأمن القومي والتقدم التكنولوجي.

وقد أطلق فرانسوا فيليب شامبين، وزير الابتكار والعلوم والصناعة، صندوق وسيلة شرح لأشباه الموصلات بقيمة 150 مليون دولار كندي لتطوير وتوريد أشباه الموصلات، وتم تخصيص 90 مليون دولار كندي أخرى للمجلس الوطني للبحوث التابع لمركز تصنيع الضوئيات الكندي الكندي، وتستخدم الضوئيات في شبكات الاتصالات.

وقال شامبين في بيان "من خلال الاستثمار في صناعة أشباه الموصلات في كندا، فإننا نلتزم التزاما راسخا للشركات التي تتطلع إلى الاستثمار في كندا"، و"سواء أكان التصنيع عالي القيمة أم على نطاق واسع، نريد أن نرى كندا موطنًا لمصنعي أشباه الموصلات الرائدين في العالم."

وتُستخدم أشباه الموصلات، التي يشار إليها غالبًا باسم الرقائق أو الرقائق الدقيقة، في مجموعة متنوعة من الأجهزة اليومية ، بما في ذلك المعدات الطبية لقطع غيار السيارات.

و تعرضت العديد من الصناعات، من شركات صناعة السيارات إلى شركات الهاتف المحمول، في جميع أنحاء العالم لنقص في أشباه الموصلات الناجم عن اضطرابات سلسلة التوريد COVID-19 وكذلك الطلب المتزايد على أشباه الموصلات في الشركات الإلكترونية الاستهلاكية.

وقد أدى ذلك إلى قيام الشركات المصنعة بالبحث عن إمدادات موثوقة من الرقائق لتجنب الانقطاع، وقال شامبين إن الهدف من هذا الاستثمار هو "تعزيز مكانة كندا في الصناعة"، حاليًا، يضم قطاع أشباه الموصلات في كندا أكثر من 100 شركة محلية ومتعددة الجنسيات تجري أبحاثًا وتطويرًا على الرقائق الدقيقة.